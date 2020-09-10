  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın
Aktüel

Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:09:13 -
Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.

Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor.

Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İs..
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı