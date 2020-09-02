Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 250'ye, Tunus'ta 80'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 387'ye ve Kuveyt'te 535'e yükseldi.



Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 250'ye çıktığı belirtildi.



Açıklamada, son 24 saatte 532 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 156'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 70 artarak 1746'ya ulaştığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 80'e, vaka sayısının 3 bin 963'e yükseldiği, 1624 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 735 yeni vaka tespit edildiğini, 538 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada toplam can kaybının ise 387'ye, vaka sayısının 71 bin 540'a, iyileşen sayısının da 62 bin 29'a çıktığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 535'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 667 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 86 bin 478'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının da 78 bin 209 olduğu kaydedildi.



