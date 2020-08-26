Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 646'ya, Kuveyt'te 521'e, Filistin'de 152'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 378'e, Bahreyn'de 186'ya, Ürdün'de 15'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 166 yeni vaka tespit edildi, 262 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 646'ya, vaka sayısı da 84 bin 818'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 79 bin 409'a ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 698 kişinin enfekte olduğu, 504 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 521'e, vaka sayısının 82 bin 271'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 906'ya ulaştığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 602 kişide virüs tespit edildiği, 1059 kişinin iyileştiği bildirildi.



Böylece Doğu Kudüs dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 152'ye, vaka sayısı 26 bin 764'e çıkarken, 18 bin 494 kişi sağlığına kavuştu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 399 kişide virüs tespit edildiği ve 316 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 378'e, vaka sayısının 68 bin 20'ye çıktığı, 59 bin 70 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, 357 kişi enfekte oldu, 362 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 186'ya, vaka sayısı 50 bin 76'ya, iyileşen hasta sayısı ise 46 bin 673'e ulaştı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini 40 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cabir, ülkedeki toplam can kaybının 15'e, vaka sayısının 1756'ya, iyileşen sayısının da 1372'ye ulaştığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile de Kovid-19 tedbirleri kapsamında başkent Amman ve Zerka kentinde perşembe günü gece 23.00'ten itibaran cuma günü aynı saate kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 244 yeni vaka tespit edildiği, 240 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 117 bin 742'ye, iyileşen sayısının da 114 bin 558'e çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 194 olduğu kaydedildi.



