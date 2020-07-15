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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:11:54 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1040'a, Libya'da 43'e yükselirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 554 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1040'a, vaka sayısının da 20 bin 770'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 14 bin 732'ye ulaştığı aktarıldı.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 43'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 16 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1579, iyileşen hasta sayısının ise 373 olduğu belirtildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkedeki toplam vaka sayısının 1319'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 50 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1091 olduğu ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1201'e yükseldiği duyuruldu.

Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1016'ya ulaştığı aktarıldı.

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