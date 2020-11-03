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Aktüel AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Terstal, Filistinli yöneticiler ile görüştü
Aktüel

AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Terstal, Filistinli yöneticiler ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Susanna Terstal, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Racub ile görüşmesinde, İsrail ile barış süreci ve Filistin iç uzlaşısı konularını ele aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:47:47 -
AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Terstal, Filistinli yöneticiler ile görüştü

RAMALLAH (AA) - Avrupa Birliği (AB) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Susanna Terstal, Filistinli yöneticilerle İsrail ile barış süreci ve Filistin iç uzlaşısı konularını görüştü.

Terstal'ı kabul eden Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, görüşmede, Avrupa Birliği'ni gelecekteki bir barış sürecine ciddi şekilde dahil etmenin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın birçok tarafın gözetiminde uluslararası bir barış konferansı düzenleme çağrısını desteklemenin önemli olduğunu vurguladı.

Filistin iç uzlaşısına da değinen İştiyye, "Filistin'de seçimlerin yapılması ulusal bir öncelik ve siyasi sistem için bir hayatta kalma stratejisidir. Seçimlerin yapılması dış değişikliklerle bağlantılı değildir." ifadelerini kullandı.

Terstal, daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Maliki görüşmede, Abbas'ın çağrısının, İsrail'in dayatmalarına değil, Filistin tarafının uluslararası meşruiyet kararlarına ve müzakerelere olan bağlılığını kanıtlamak için olduğunu aktardı.

Özel Temsilci Terstal, aynı program kapsamında Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Racub ile görüştü. Racub, uzlaşma yolunda bir sonraki adımın, yasama, devlet başkanlığı ve ulusal meclis seçimleri ile kapsamlı ulusal diyalog konusunda çıkartılacak başkanlık kararnamesi olacağını aktardı.

Terstal ise, seçimler için çıkarılacak kararnameden sonra AB'nin destek ve yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

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