BAE destekli Güney Geçiş Konseyinden, Aden'deki gösterilere müdahale: 1 ölü, 3 yaralı

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK), Yemen'in Aden kentinde "meşru hükümetin dönmesi talebiyle" düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre GGK'ya bağlı silahlı güçler, Aden kent merkezinde meşru hükümetin yeniden göreve gelmesini talep eden ve GGK yönetimini reddeden göstericilere rastgele ateş açtı.

Göstericilere yönelik müdahale sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aden, temel hizmetlerin kötüleşmesi, meşru hükümete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi için kente giriş izni verilmemesi ve farklı salgın hastalıkların baş göstermesinden dolayı son günlerde GGK karşıtı gösterilere sahne oluyor. GGK'ya bağlı birlikler de gösterilere güç kullanarak müdahale ediyor.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusundan 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Ebyen ilinin merkezi Zencibar kentindeki GGK milislerine yönelik operasyon başlatılacağı duyurulmuştu.