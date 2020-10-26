مركز زراعة الشعر في (Saç ekim merkezi)

يتمإجراءزراعةالشعرلإضافةالمزيدمنالشعرإلىمنطقةمنرأسكقدتكونخفيفةأوصلعاء. يتمذلكعنطريقأخذالشعرمنالأجزاءالسميكةمنفروةالرأسأوأجزاءأخرىمنالجسموتطعيمهفيالجزءالرقيقأوالصلعمنفروةالرأس. زراعةالشعرهيطريقةأخرىلاستعادةالشعر. تمتالزراعةالأولىفياليابانعام 1939 بشعرواحدمنفروةالرأس. فيالسنواتالتالية،طورالأطباءتقنية "التوصيل". يتضمنذلكزراعةخيوطكبيرةمنالشعر. بمرورالوقت،بدأالجراحونفياستخدامالطعومالمصغرةوالميكرويةلتقليلظهورالشعرالمزروععلىفروةالرأس.

كيفتتمزراعةالشعر؟

ببساطة،تأخذعمليةزرعالشعرشعركوتنقلهإلىمنطقةلايوجدفيهاشعر. عادةمايتمأخذهامنمؤخرةرأسك،ولكنيمكنأيضًاأنتؤخذمنأجزاءأخرىمنجسمك. قبلالبدءفيعمليةالزرع،يقومالجراحبتعقيمالمنطقةالتيسيتمأخذالشعرفيهاويخديرهابالتخديرالموضعي. يمكنكأيضًاطلبالتخديرللبقاءنائمًاأثناءالإجراء.

سيقومالجراحبعدذلكبإجراءإحدىطريقتينللزراعة: FUT أو FUE

زرعوحدةبصيلاتالشعر (FUT)

تُعرف FUT أحيانًاباسمجراحةشريحةوحدةالمسام (FUSS). لإجراءعملية FUT ،سيتبعالجراحالخطواتالتالية:

باستخداممشرط،يزيلالجراحقطعةمنفروةرأسك،عادةمنمؤخرةرأسك. يبلغحجمالشريطعادةمن 6 إلى 10 بوصات،ولكنيمكنأنيمتدمنأذنواحدةإلىأذن.

وهيتغطيالمنطقةالتييتمفيهاأخذفروةالرأسبالغرز.

قامالجراحومساعدوهبتقطيعشريطفروةالرأسإلىقطعأصغرباستخداممشرط. يمكنهمتقسيمالقطعةإلىمايصلإلى 2000 قطعةصغيرةتسمىالطعوم. قدتحتويبعضهذهالطعومعلىشعرةواحدةفقط.

باستخدامإبرةأوسكين،يقومالجراحبعملثقوبصغيرةفيفروةرأسكحيثسيتمزرعالشعر.

يضعالجراحالشعرمنفروةالرأسالمزالةفيثقوبالبزل. هذهالمرحلةتسمىالتطعيم.

تقنيةالاقتطاف FUE

لإجراءعملية FUE ،يتخذالجراحالخطواتالتالية: يحلقالشعرمنمؤخرةرأسك.

يقومالجراحبعدذلكبإزالةالبصيلاتالفرديةمنفروةالرأس. سترىندباتصغيرةحيثتمتإزالةكلبصيلة.

كماهوالحالمعإجراء FUT ،يقومالجراحبعملثقوبصغيرةفيفروةرأسكويزرعبصيلاتالشعرفيالثقوب.

ثميقومونبتغطيةمنطقةالجراحةبضمادةأوشاش.

مركززراعةالشعرفي

تعتبرزراعةالشعرفيتركياناجحةللغايةفيالبلاد. نذهببشكلمكثففيالعالمالعربيبمافيذلكفيأوروبايأتونإلىتركيالزراعةالشعر. تستقطبتركيارؤساءالدولالرائدةفيمجالزراعةالشعرواللحية.

Saç ekim merkezi

Anında saç uzaması için sihirli bir formül olmamasına rağmen, saçınızın uzamasına yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar vardır. Dünya çapında erkeklerin yüzde 60'ı ve kadınların yüzde 50'si saç dökülmesi yaşamaktadır. Peki saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekiminin maliyeti nedir? Türkiye'deki saç ekim merkezi.

Saç ekimi, başınızdaki seyrelme veya saçsızlık olabilecek bir bölgeye daha fazla saç eklemek için yapılır.

Saç derisinin daha kalın kısımlarından veya vücudun diğer kısımlarından saç alınarak ve saç derisinin incelen veya saçsız olan kısmına aşılanarak yapılır. Saç ekimi bir başka restorasyon yöntemidir. İlk ekim 1939'da Japonya'da tek saçlı deri kılları ile yapıldı. Sonraki yıllarda, hekimler “fiş” tekniğini geliştirdiler. Bu, büyük saç tutamlarının nakledilmesini içerir. Zamanla cerrahlar, ekilen saçların kafa derisindeki görünümünü en aza indirmek için mini ve mikro greftler kullanmaya başladı.

Saç ekimi nasıl yapılır?

Basitçe söylemek gerekirse, bir saç ekimi, sahip olduğunuz saçı alır ve saçınızın olmadığı bir alana aktarır. Tipik olarak başınızın arkasından alınır, ancak vücudunuzun diğer bölgelerinden de alınabilir.

Bir ekime başlamadan önce cerrahınız saçın alınacağı bölgeyi sterilize eder ve lokal anestezi ile uyuşturur. İşlem sırasında uykuda kalmak için sedasyon da talep edebilirsiniz.

Cerrahınız daha sonra iki nakil yönteminden birini gerçekleştirir: FUT veya FUE.

Foliküler ünite nakli (FUT)

FUT bazen foliküler ünite şerit cerrahisi (FUSS) olarak bilinir. Bir FUT prosedürü gerçekleştirmek için cerrahınız şu adımları izler:

Cerrah bir neşter kullanarak kafa derinizin bir parçasını genellikle başınızın arkasından alır. Şerit boyutu tipik olarak yaklaşık 6 ila 10 inç uzunluğundadır, ancak bir kulaktan kulağa uzayabilir. Saçlı derinin alındığı bölgeyi dikişlerle kapatırlar. Cerrahınız ve asistanları kafa derisi şeridini bir neşter ile daha küçük parçalara ayırır. Parçayı, greft adı verilen 2.000 kadar küçük parçaya bölebilirler. Bu greftlerin bazıları sadece bir saç içerebilir. Cerrah, bir iğne veya bıçak kullanarak saç derinizde saçların ekileceği yerde küçük delikler açar.

Cerrah, çıkarılan kafa derisinden saçları delme deliklerine yerleştirir. Bu aşamaya aşılama denir.

Foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE)

Bir FUE prosedürü gerçekleştirmek için cerrahınız şu adımları atar: Başınızın arkasındaki kılları tıraş ediyorlar. Cerrah daha sonra saç derisinden tek tek folikülleri alır. Her folikülün çıkarıldığı yerde küçük izler göreceksiniz. FUT prosedüründe olduğu gibi, cerrah saç derinizde küçük delikler açar ve saç köklerini deliklere nakleder. Daha sonra cerrahi bölgeyi bandaj veya gazlı bezle kapatırlar. Türkiye’de çok sayıda özel hastane saç ekimi yapmaktadır. Saç ekimi konusunda Türkiye oldukça başarılı bir ülkedir. Başa Avrupa olmak üzere Arap dünyasından da yoğun bir şekilde saç ekimi için Türkiye’ye gelinmektedir. Türkiye saç ve sakal ekimi konusunda önde gelen ülkelerin başını çekmekte.