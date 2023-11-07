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Otomotiv Škoda SUV ailesinde büyük avantajlar!
Otomotiv

Škoda SUV ailesinde büyük avantajlar!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:32:00 -
Škoda SUV ailesinde büyük avantajlar!

Škoda, Kasım ayı boyunca SUV ürün ailesini avantajlı kampanyalarla müşterilerine sunuyor. Yeni otomobil almak isteyenler ay sonuna kadar 240 bin TL’ye varan indirimlerle bir Škoda SUV sahibi olabilecekler.

Kampanya kapsamında Škoda Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinde büyük avantajlar Škoda Yetkili Satıcılarında otomobil tutkunlarını bekliyor. Kasım ayı boyunca markanın giriş seviyesi SUV modeli Kamiq’e 110 bin TL indirim ile 1 milyon 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, 200 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi kullanımı ile ulaşılabilecek. C SUV modeli Karoq ise 130 bin TL’ye varan indirimlerle 1 milyon 619 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Markanın D-SUV modeli Kodiaq için de Kasım ayında avantajlar var. Geniş iç hacmi, şık tasarımı ve konforuyla öne çıkan Kodiaq modeli 240 bin TL’ye varan indirimle birlikte 1 milyon 804 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek. Kodiaq modeli 150 PS 1.5 TSI ve 245 PS 2.0 TSI benzinli motorların yanı sıra 200 PS 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle sunuluyor.

Škoda SUV modelleriyle birlikte dinamik hatchback modeli Scala ise 120 bin TL’ye varan fiyat indirimiyle 1 milyon 74 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip oldu. Kasım ayı boyunca bu modeli 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteğiyle almak da mümkün.

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