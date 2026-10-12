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UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

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UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı'nda bir tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, olayın çevresel bir etkiye yol açıp açmadığının henüz netleşmediği ifade edildi.

#2
Foto - UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

#3
Foto - UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. Bölgedeki seyir halindeki gemilere dikkatli olmaları ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin bu sabah hedef alındığını duyurmuştu.

#4
Foto - UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan bir başka süper tankerin deniz mayınına çarptığını, patlama nedeniyle geminin makine dairesinde hasar meydana geldiğini bildirmişti.

#5
Foto - UKMTO gizemli olayı duyurdu: Tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını ilan etmiş; belirlenen rotaların dışına çıkan ve izin almadan bölgeden geçen gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.

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