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Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

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Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

İspanyol devi Barcelona’nın süper yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray maçı öncesinde İstanbul’a geldi.

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Foto - Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

Yamal'ın paylaşımındaki detay, dikkatleri üzerine çekti.

#2
Foto - Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

İSTANBUL MANZARASINI PAYLAŞTI - Barcelona’nın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İstanbul’a gelen Lamine Yamal, kente ayak basmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

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Foto - Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

Fotoğrafta İstanbul manzarasıyla birlikte Türk bayrağı detayı da yer aldı.

#4
Foto - Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de RAMS Park’ta Galatasaray’ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde İstanbul’a gelen Katalan ekibinin yıldız oyuncusu Lamine Yamal’ın mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

#5
Foto - Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! Gururlandıran detay

"SELAM İSTANBUL BİZ GELDİK" Öte yandan Barcelona'nın resmi sosyal medya hesabından da İstanbul paylaşımı yapıldı. Katalan ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Hey, Istanbul. We've arrived." (Selam İstanbul. Geldik.) paylaşımıyla dev maç öncesi İstanbul'a ulaştığını duyurdu.

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