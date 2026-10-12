TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

TUSAŞ’ın önemli bir üretim kapasitesine sahip tesisinin olduğunu belirten Demiroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız çeşitlilikte üretim kabiliyetine sahip bir kampüsümüz var. Bu kampüste şu an 5. Nesil KAAN üretiliyor, tasarlanıyor, test ediliyor. İleri eğitim uçağı HÜRJET tasarlandı, üretildi, şimdi seri üretime geçiyor. HÜRKUŞ da öyle, silahlı versiyonu da var. HÜRJET’in de silahlı konfigürasyonu da istenildiğinde yapılacak. ATAK, GÖKBEY üretiliyor, tasarlanıyor. ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3, ŞİMŞEK, SÜPER ŞİMŞEK hepsi aynı şekilde. TÜRKSAT-6A, İMECE, GÖKTÜRK, haberleşme uyduları, gözetleme uydularının hepsi bu tesislerde hem tasarlanabiliyor hem üretilebiliyor hem de test ediliyor. Uzay şartlarında test edebiliyoruz" dedi.