TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

Güçlü kalmak için üretimin şart olduğunu belirten Demiroğlu, "Bu kuruluş, öncesi var ama asıl hamleyi son 20 yılda, hatta son 10 yılda yaptı. Neden bu hamleyi yaptı, çünkü yapmamız gerekiyor. Çünkü başka çaremiz yoktu. Dünya konjoktüründe içinde bulunduğumuz dünyada, sağımız, solumuz, üstümüz, altımız, her tarafımız ateş çemberi. Ben bu konferansı rahatlıkla verebiliyorsam, siz okullarınızda rahatlıkla okuyabiliyorsanız, gece evinize veya yurtlarınıza gidip endişe duymadan uyuyabiliyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Bu coğrafyada başka çaremiz yok. Güçlü olmazsanız ancak ayakta kalabiliyorsunuz. Irak’ı, Suriye’yi gördük. Bizim de görevimiz Türkiye’yi, içimizde bulunduğumuz coğrafyada güçlü olarak tutabilmek. Onun için biz de elimizden geleni yapmak durumundayız. Bizim de TUSAŞ olarak yaptığımız bunlar" diye konuştu.