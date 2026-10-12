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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

Kastamonu Üniversitesinde düzenlenen "Genç Nesille 6. Nesil" programında geleceğin mühendisleriyle buluşan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi dönüşümünü müjdeledi.

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Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

5. nesil milli muharip uçağımız KAAN'ın havacılık tarihimizin en yerli projesi olduğunu belirten Demiroğlu, dev projenin bu yıl içinde gökyüzüne havalanacağını açıklayarak coşkuyu zirveye taşıdı. Uydulardan HÜRJET'e, ATAK'tan ANKA-3'e kadar gökyüzündeki milli çeliğimizi uzay şartlarında dahi test ettiklerini vurgulayan TUSAŞ Lideri, 6. nesil uçak teknolojisi için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyurdu.

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Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

TUSAŞ’ın önemli bir üretim kapasitesine sahip tesisinin olduğunu belirten Demiroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız çeşitlilikte üretim kabiliyetine sahip bir kampüsümüz var. Bu kampüste şu an 5. Nesil KAAN üretiliyor, tasarlanıyor, test ediliyor. İleri eğitim uçağı HÜRJET tasarlandı, üretildi, şimdi seri üretime geçiyor. HÜRKUŞ da öyle, silahlı versiyonu da var. HÜRJET’in de silahlı konfigürasyonu da istenildiğinde yapılacak. ATAK, GÖKBEY üretiliyor, tasarlanıyor. ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3, ŞİMŞEK, SÜPER ŞİMŞEK hepsi aynı şekilde. TÜRKSAT-6A, İMECE, GÖKTÜRK, haberleşme uyduları, gözetleme uydularının hepsi bu tesislerde hem tasarlanabiliyor hem üretilebiliyor hem de test ediliyor. Uzay şartlarında test edebiliyoruz" dedi.

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Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

Güçlü kalmak için üretimin şart olduğunu belirten Demiroğlu, "Bu kuruluş, öncesi var ama asıl hamleyi son 20 yılda, hatta son 10 yılda yaptı. Neden bu hamleyi yaptı, çünkü yapmamız gerekiyor. Çünkü başka çaremiz yoktu. Dünya konjoktüründe içinde bulunduğumuz dünyada, sağımız, solumuz, üstümüz, altımız, her tarafımız ateş çemberi. Ben bu konferansı rahatlıkla verebiliyorsam, siz okullarınızda rahatlıkla okuyabiliyorsanız, gece evinize veya yurtlarınıza gidip endişe duymadan uyuyabiliyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Bu coğrafyada başka çaremiz yok. Güçlü olmazsanız ancak ayakta kalabiliyorsunuz. Irak’ı, Suriye’yi gördük. Bizim de görevimiz Türkiye’yi, içimizde bulunduğumuz coğrafyada güçlü olarak tutabilmek. Onun için biz de elimizden geleni yapmak durumundayız. Bizim de TUSAŞ olarak yaptığımız bunlar" diye konuştu.

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Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan Kastamonu'da tarihi mesaj: Milli gururumuz KAAN bu yıl gök vatanla buluşuyor!

"KAAN’ı inşallah bu yıl uçuracağız" KAAN’ı yaparken TÜBİTAK’ın da büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Demiroğlu, "KAAN iyi durumda, hatta ellerinizden öper diyebilirim. KAAN’ı inşallah bu yıl uçuracağız. KAAN şu an Türkiye’de havacılık alanında yaptığımız en yerli proje diyebilirim" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Demiroğlu’na teşekkür belgesi ve tablo hediye edildi.

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