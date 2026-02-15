“Türkiye bu oyunun kilidi” diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor
AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, bölgesel ulaştırma koridorlarında Türkiye'nin stratejik rolünün ikame edilemez olduğunu vurguladı. Hazar Denizi geçişli projelerin 2030 yılına kadar işlem hacmini üç katına çıkaracağını belirten Kos, Türkiye'nin yeni demir yolu bağlantılarına hazır olmasının Avrupa için hayati önem taşıdığını ifade etti. Ankara'nın lojistik ve jeostratejik konumu, Avrupa'nın Çin ve Orta Asya'ya erişimindeki en güvenli kapı olarak tescillendi.