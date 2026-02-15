  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun'da gece yarısı korkutan deprem İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor Hyundai devrime hazırlanıyor! Hidrojenli kamyonlarıyla 20 Milyon kilometreye ulaştı Trump’ın ismi verildi, Türkiye kilit ülke seçildi! İlham Aliyev, şaha kaldıracak “Orta Koridor” müjdesini duyurdu Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti “Türkiye bu oyunun kilidi” diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
"Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Türkiye bu oyunun kilidi” diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, bölgesel ulaştırma koridorlarında Türkiye'nin stratejik rolünün ikame edilemez olduğunu vurguladı. Hazar Denizi geçişli projelerin 2030 yılına kadar işlem hacmini üç katına çıkaracağını belirten Kos, Türkiye'nin yeni demir yolu bağlantılarına hazır olmasının Avrupa için hayati önem taşıdığını ifade etti. Ankara'nın lojistik ve jeostratejik konumu, Avrupa'nın Çin ve Orta Asya'ya erişimindeki en güvenli kapı olarak tescillendi.

#1
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

Kos, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı oturumda konuştu. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin daha önce mümkün olmayan işbirliği alanlarının önünü açtığını belirten Kos, AB'nin bu süreci güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

#2
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

Yeni ulaştırma koridorlarının oluşturulması için altyapı yatırımlarının önemine işaret eden Kos, Hazar Denizi geçişli ulaştırma koridorunun 2030 yılına kadar trafik hacmini üç katına çıkarabileceğini, transit sürelerini yarıya indirebileceğini ve yıllık maliyetlerde önemli tasarruf sağlayabileceğini vurguladı. Kos, Avrupa'nın da bu süreçte Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile somut projeler üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Örneğin Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile bir proje listesi ve proje hattı oluşturuyoruz." dedi.

#3
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

Ulaştırma bağlantılarının bölgesel ölçekte ele alınması gerektiğini ifade eden Kos, yalnızca sınırlı kesimlerin tamamlanmasının yeterli olmayacağını dile getirdi. Kos, Azerbaycan ile Nahçıvan demir yolu hattına ilişkin fizibilite çalışmasının başlatılmasının da gündemde olduğunu anımsatarak, büyük altyapı projelerinde özel yatırımcıların rolünün önemine dikkati çekti.

#4
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

AB karar alma süreçlerinin zaman zaman zor olabildiğini ancak bölgesel bağlantı projelerinin önemli dönüşüm yaratabileceğini söyleyen Kos, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) ile Nahçıvan'ın birlikte ele alınması bu bölgede gerçek bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kullandı.

#5
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

Kos, bölgesel ulaştırma ve bağlantı projelerinin yalnızca Azerbaycan için değil, Avrupa için de stratejik önem taşıdığını belirterek, bu sayede Avrupa'nın Çin ve Orta Asya'ya erişiminin güçleneceğini kaydetti.

#6
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

Bölgesel işbirliğinin çok katmanlı olduğunun altını çizen Kos, "Farklı ilişki ölçütlerimiz var. İkili ilişkilerimiz var. Sadece Ermenistan-Azerbaycan değil, Türkiye de var. Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan. Yani üç ülke var. AB ile birlikte dördümüzüz. Dolayısıyla iyi bir işbirliği olmadan bu mümkün değil." diye konuştu.

#7
Foto - "Türkiye bu oyunun kilidi" diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor

Kos, İran'a açılacak olası yeni güzergahlara değinerek, "Türkiye, başka bir demir yolu bağlantısı kurmaya hazır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23