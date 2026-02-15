  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Bu işin kralı sizsiniz” diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO’nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye’nin mühimmat devine emanet Suudi Arabistan Türkiye'nin hemen ardından karar aldı! Görevden el çektirdiler “Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız” dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik Milyarlarca dolar harcadılar ama motoru bile yapamadılar! Dünya devi Çin, J-35 fiyaskosu sonrası KAAN için Türkiye’nin kapısını çaldı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
"Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız” dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

NATO’nun Almanya’da düzenlediği dev Steadfast Dart-2026 tatbikatında Türk askeri, sergilediği performansla ittifakın ilgi odağı oldu. NATO resmi hesaplarından "Hazır, muktedir ve güçlü" notuyla paylaşılan görüntülerde, 650 Mehmetçik ve 149 askeri aracın yer aldığı operasyonel güç büyük takdir topladı. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle katıldığı bu tatbikat, Ankara’nın ittifak içindeki stratejik ağırlığını bir kez daha tescilledi.

1
#1
Foto - "Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

NATO'nun Almanya'da gerçekleştirdiği tatbikat, hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta yer alan Mehmetçik, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya ulaşmıştı.

#2
Foto - "Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk askerinin görüntülerine yer verildi.

#3
Foto - "Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

Yapılan paylaşımda, "Nasıl savaşacaksak, öyle hazırlanırız... Hazır, muktedir ve güçlü." notu yer aldı.

#4
Foto - "Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

Yapılan paylaşımda, Türk askerinin sahadaki nefes kesen tatbikat anlarına yer verildi.

#5
Foto - "Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

Öte yandan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabı da etiketlendi.

#6
Foto - "Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız" dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı

Yerli ve milli ürünlerde sergilenecek olan tatbikata toplam 650 Mehmetçik ve 149 araç ile katılıyor. Türkiye’nin aktif katılımı ise ittifak içindeki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erçelik

Bir numara burada. Adı TÜRKİYE. Not edin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23