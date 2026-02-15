“Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız” dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı
NATO’nun Almanya’da düzenlediği dev Steadfast Dart-2026 tatbikatında Türk askeri, sergilediği performansla ittifakın ilgi odağı oldu. NATO resmi hesaplarından "Hazır, muktedir ve güçlü" notuyla paylaşılan görüntülerde, 650 Mehmetçik ve 149 askeri aracın yer aldığı operasyonel güç büyük takdir topladı. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle katıldığı bu tatbikat, Ankara’nın ittifak içindeki stratejik ağırlığını bir kez daha tescilledi.