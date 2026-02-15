  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Bu işin kralı sizsiniz” diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO’nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye’nin mühimmat devine emanet Suudi Arabistan Türkiye'nin hemen ardından karar aldı! Görevden el çektirdiler “Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız” dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik Milyarlarca dolar harcadılar ama motoru bile yapamadılar! Dünya devi Çin, J-35 fiyaskosu sonrası KAAN için Türkiye’nin kapısını çaldı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

1
#1
Foto - Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Paramedya'da yer alan habere göre, Suzan Sabancı, katıldığı bir televizyon programında bankacılık sektörüne damga vurabilecek bir birleşme girişimini yıllar sonra ilk kez anlattı. Sabancı, 2004 yılında Türkiye’nin “kendileriyle hemen hemen eşit büyüklükte” çok büyük bir özel bankasıyla masaya oturduklarını söyledi.

#2
Foto - Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Sabancı’nın verdiği bilgilere göre iki banka, güçlerini birleştirmeyi planlıyordu. Ancak bu plan icraata geçirilemedi.

#3
Foto - Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Sabancı, iki büyük bankanın birleşmesi halinde genel müdürlüklerde ve şubelerde aynı işi yapan çok sayıda personelin bulunduğunu, bunun da ciddi işten çıkarmalar anlamına geleceğini ifade etti.

#4
Foto - Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Sabancı, "“Belki o zaman 150-180 şubeyi kapatmak gerekiyordu. İnsanları işten çıkarmak gerekiyordu… Proje çok iyiydi ama insan boyutu bizi rahat ettirmedi.” dedi.

#5
Foto - Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Sabancı’nın “personel çıkarmamak” gerekçesiyle 2004’te birleşmeden vazgeçtiklerini açıklaması, Kasım 2008’de yaşanan gelişmeleri de yeniden gündeme getirdi. 2008’de dünya çapında patlak veren küresel ekonomik kriz Türkiye’yi de derinden etkilemiş, bankacılık sektörü ciddi daralma baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte Akbank’ın yaklaşık 1.000’e yakın personelin iş akdini feshettiği kamuoyuna yansımıştı.

#6
Foto - Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Sabancı’nın açıklamalarının ardından bankacılık çevrelerinde söz konusu bankanın hangisi olduğu tartışılmaya başlandı. Kulislerde en güçlü ihtimal olarak, o dönemde Koç Grubu bünyesinde bulunan Yapı ve Kredi Bankası ismi öne çıkıyor. Sabancı’nın işaret ettiği 2004 döneminde Yapı Kredi’nin Körfez sermayeli bir banka ile satış görüşmeleri yürüttüğü biliniyor. Sektör temsilcileri, büyüklük dengesi ve dönemsel koşullar dikkate alındığında tarif edilen bankanın Yapı Kredi olabileceği görüşünde birleşiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23