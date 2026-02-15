Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik

Sabancı’nın açıklamalarının ardından bankacılık çevrelerinde söz konusu bankanın hangisi olduğu tartışılmaya başlandı. Kulislerde en güçlü ihtimal olarak, o dönemde Koç Grubu bünyesinde bulunan Yapı ve Kredi Bankası ismi öne çıkıyor. Sabancı’nın işaret ettiği 2004 döneminde Yapı Kredi’nin Körfez sermayeli bir banka ile satış görüşmeleri yürüttüğü biliniyor. Sektör temsilcileri, büyüklük dengesi ve dönemsel koşullar dikkate alındığında tarif edilen bankanın Yapı Kredi olabileceği görüşünde birleşiyor.