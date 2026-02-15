Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Paramedya'da yer alan habere göre, Suzan Sabancı, katıldığı bir televizyon programında bankacılık sektörüne damga vurabilecek bir birleşme girişimini yıllar sonra ilk kez anlattı. Sabancı, 2004 yılında Türkiye’nin “kendileriyle hemen hemen eşit büyüklükte” çok büyük bir özel bankasıyla masaya oturduklarını söyledi.
Sabancı’nın verdiği bilgilere göre iki banka, güçlerini birleştirmeyi planlıyordu. Ancak bu plan icraata geçirilemedi.
Sabancı, iki büyük bankanın birleşmesi halinde genel müdürlüklerde ve şubelerde aynı işi yapan çok sayıda personelin bulunduğunu, bunun da ciddi işten çıkarmalar anlamına geleceğini ifade etti.
Sabancı, "“Belki o zaman 150-180 şubeyi kapatmak gerekiyordu. İnsanları işten çıkarmak gerekiyordu… Proje çok iyiydi ama insan boyutu bizi rahat ettirmedi.” dedi.
Sabancı’nın “personel çıkarmamak” gerekçesiyle 2004’te birleşmeden vazgeçtiklerini açıklaması, Kasım 2008’de yaşanan gelişmeleri de yeniden gündeme getirdi. 2008’de dünya çapında patlak veren küresel ekonomik kriz Türkiye’yi de derinden etkilemiş, bankacılık sektörü ciddi daralma baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte Akbank’ın yaklaşık 1.000’e yakın personelin iş akdini feshettiği kamuoyuna yansımıştı.
Sabancı’nın açıklamalarının ardından bankacılık çevrelerinde söz konusu bankanın hangisi olduğu tartışılmaya başlandı. Kulislerde en güçlü ihtimal olarak, o dönemde Koç Grubu bünyesinde bulunan Yapı ve Kredi Bankası ismi öne çıkıyor. Sabancı’nın işaret ettiği 2004 döneminde Yapı Kredi’nin Körfez sermayeli bir banka ile satış görüşmeleri yürüttüğü biliniyor. Sektör temsilcileri, büyüklük dengesi ve dönemsel koşullar dikkate alındığında tarif edilen bankanın Yapı Kredi olabileceği görüşünde birleşiyor.
