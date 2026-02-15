Suudi Arabistan Türkiye'nin hemen ardından karar aldı! Görevden el çektirdiler
Türkiye'de kabinede yaşanan iki değişikliğin ardından Suudi Arabistan'dan da benzer bir hamle geldi. İşte detaylar...
Riyad yönetimi, üst düzey bir kamu görevinde değişikliğe giderek yeni bir atama gerçekleştirdi. Kraliyet kararnamesiyle yapılan görev değişimi, özellikle ekonomik dönüşüm süreci açısından dikkat çekici bulundu.
Suudi Arabistan son yıllarda enerjiye dayalı ekonomik yapısını çeşitlendirme, yabancı yatırım çekme ve kamu yönetiminde verimliliği artırma hedefi doğrultusunda kapsamlı reform adımları atıyor. Bu çerçevede yapılan üst düzey değişikliklerin, yatırım politikaları ve ekonomik yönetimde daha etkin bir yapı oluşturma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre Riyad’ın bu adımı, küresel sermaye ile ilişkileri güçlendirme ve bölgesel ekonomik rekabette konumunu sağlamlaştırma stratejisinin parçası. Yönetim kadrolarında yapılan revizyonların, reform sürecinin hızlandırılması ve performans odaklı bir idari yapı kurulması amacı taşıdığı ifade ediliyor.
Son dönemde bölgede benzer gelişmeler de yaşanmıştı. Mısır’da hükümet revizyonu kapsamında çok sayıda bakan değişirken, Türkiye’de de iki kritik bakanlıkta görev değişimi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak Suudi Arabistan’daki son karar, özellikle ekonomik dönüşüm sürecinin merkezinde gerçekleşmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Kaynak: SDE
