Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor
Suudi Arabistan ve Katar, iki ülkeyi birbirine bağlayacak tarihi yüksek hızlı demiryolu projesi için resmi onayı vererek bölgesel iş birliğinde yeni bir milat başlattı. Saatte 300 kilometre hızı aşacak elektrikli trenler sayesinde Riyad ve Doha arasındaki 8 saatlik karayolu yolculuğu sadece 2 saate düşecek. 785 kilometrelik bu dev hat, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayıp bölgede 30 binden fazla kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacak.