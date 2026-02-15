  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Bu işin kralı sizsiniz” diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO’nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye’nin mühimmat devine emanet Suudi Arabistan Türkiye'nin hemen ardından karar aldı! Görevden el çektirdiler “Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız” dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik Milyarlarca dolar harcadılar ama motoru bile yapamadılar! Dünya devi Çin, J-35 fiyaskosu sonrası KAAN için Türkiye’nin kapısını çaldı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor

Suudi Arabistan ve Katar, iki ülkeyi birbirine bağlayacak tarihi yüksek hızlı demiryolu projesi için resmi onayı vererek bölgesel iş birliğinde yeni bir milat başlattı. Saatte 300 kilometre hızı aşacak elektrikli trenler sayesinde Riyad ve Doha arasındaki 8 saatlik karayolu yolculuğu sadece 2 saate düşecek. 785 kilometrelik bu dev hat, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayıp bölgede 30 binden fazla kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacak.

#1
Foto - Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Katar ile iki ülkeyi birbirine bağlayacak olan yüksek hızlı elektrikli demiryolu projesine ilişkin tarihi anlaşmayı onayladı. Bölgesel iş birliğinde yeni bir dönemi başlatması beklenen bu dev altyapı hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi ve seyahat süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

#2
Foto - Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor

Toplam 785 kilometre uzunluğunda olacak elektrikli demiryolu hattı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı Katar’ın başkenti Doha’ya bağlayacak. Saatte 300 kilometreyi aşan hızlara ulaşacak olan trenler sayesinde, iki başkent arasındaki yolculuk süresi yaklaşık 2 saate inecek.

#3
Foto - Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor

Proje kapsamında hattın; Dammam ve Al-Ahsa gibi stratejik öneme sahip bölgelerden geçerek buralarda önemli duraklar içermesi planlanıyor. Her yıl milyonlarca yolcuya hizmet verecek olan hat, bölge genelinde hızlı ve verimli bir ulaşım alternatifi sunacak.

#4
Foto - Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor

Söz konusu demiryolu projesi sadece bir ulaşım hattı olmanın ötesinde, ekonomik büyümenin de lokomotifi olacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, doğrudan ve dolaylı olarak 30 binden fazla yeni iş imkanının sağlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23