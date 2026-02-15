  • İSTANBUL
Dünya
"Bu işin kralı sizsiniz" diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO'nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye'nin mühimmat devine emanet
“Bu işin kralı sizsiniz” diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO’nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye’nin mühimmat devine emanet

NATO’nun tank mühimmatı tedariki için Alman Rheinmetall ile imzaladığı 200 milyon euroluk dev sözleşme, gözleri ittifak içindeki en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Türkiye’ye çevirdi. Türk askerinin Almanya’daki tatbikatta yerli silah ve mühimmatlarla sergilediği üstün performans, NATO ülkelerinin Türkiye’den mühimmat tedarik etme iştahını kabartırken; yerli firmalarımızın (MKE, ROKETSAN) uluslararası pazardaki rekabet gücü bir kez daha tescillenmiş oldu. Savunma analistleri, Rheinmetall’in aldığı bu siparişin ardından, Türkiye’nin maliyet ve performans avantajıyla gelecekteki NATO ihalelerinde en güçlü aday olduğunu vurguluyor.

Şirket, 120 mm tank mühimmatı için 2025 çerçeve anlaşması kapsamında NSPA’dan yaklaşık 200 milyon avro tutarında ilk siparişi aldı. Kapsamı ve değeri bakımından önemli bir sözleşme niteliği taşıyan bu siparişin ilk partisi devreye alındı; nihai kullanıcılar ise çeşitli NATO ülkeleri oldu.

Temmuz 2025’te imzalanan “Temel Sözleşme Enstrümanı”, birden fazla 120 mm tank mühimmatı türü için şartları, koşulları ve teknik spesifikasyonları belirledi. NATO ve NATO eşdeğeri üyeler, çerçeve anlaşmayı kullanarak siparişlerini doğrudan NSPA üzerinden verebiliyor; Rheinmetall, bunun İttifak içinde 120 mm mühimmat tedarik sürecini önemli ölçüde sadeleştirdiğini belirtiyor.

1980 yılından bu yana operasyonel kullanımda olan Rheinmetall’in 120 mm yivsiz top teknolojisi, Almanya, NATO ve dünya genelindeki müttefik silahlı kuvvetler için yerleşik ana muharebe tankı silah sistemi haline geldi. Sistem, Leopard 2 ve M1 Abrams ana muharebe tanklarında standart silah sistemi olarak görev yapıyor. Şirket, üstün performans ve mevcut güç rezervleri sayesinde orta vadede 120 mm kalibrede yenilikçi ve tehditlere uygun teknik çözümler sunmayı sürdürebileceğini ifade ediyor.

