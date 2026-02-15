“Bu işin kralı sizsiniz” diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO’nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye’nin mühimmat devine emanet

NATO’nun tank mühimmatı tedariki için Alman Rheinmetall ile imzaladığı 200 milyon euroluk dev sözleşme, gözleri ittifak içindeki en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Türkiye’ye çevirdi. Türk askerinin Almanya’daki tatbikatta yerli silah ve mühimmatlarla sergilediği üstün performans, NATO ülkelerinin Türkiye’den mühimmat tedarik etme iştahını kabartırken; yerli firmalarımızın (MKE, ROKETSAN) uluslararası pazardaki rekabet gücü bir kez daha tescillenmiş oldu. Savunma analistleri, Rheinmetall’in aldığı bu siparişin ardından, Türkiye’nin maliyet ve performans avantajıyla gelecekteki NATO ihalelerinde en güçlü aday olduğunu vurguluyor.