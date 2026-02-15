  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Bu işin kralı sizsiniz” diyerek dev sözleşmeye imzayı bastılar! NATO’nun tankları Alman şirketine, gözler Türkiye’nin mühimmat devine emanet Suudi Arabistan Türkiye'nin hemen ardından karar aldı! Görevden el çektirdiler “Nasıl savaşacaksak öyle hazırlanırız” dedik, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdik! NATO paylaştı, Mehmetçik Avrupa’nın aklını aldı Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu Para içinde yüzen iki Müslüman ülke, sessiz sedasız anlaştı! Tam 30 bin kişinin işin içinde olacağı söyleniyor Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık Suzan Sabancı'dan itiraf: 180 şube kapanabilirdi vazgeçtik Milyarlarca dolar harcadılar ama motoru bile yapamadılar! Dünya devi Çin, J-35 fiyaskosu sonrası KAAN için Türkiye’nin kapısını çaldı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Birçok ülke savunma alanında dev yatırımlar yaparken şok eden haber geldi. Füze üretim tesisleri yapılan saldırı sonucu imha oldu.

#1
Foto - Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin en yeni nesil silahlarından "Flamingo" füzelerinin üretim hatlarından birinin Rus saldırısı sonucu imha edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda soruları yanıtlarken, Ukrayna'nın bu füzelerden az sayıda üretebildiğini itiraf etti.

#3
Foto - Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Zelenskiy, "Bir büyük üretim hattı, füze saldırısı sonucu yok edildi" dedi. Olayın "bir süre önce" gerçekleştiğini belirten Ukrayna lideri, bu nedenle konu hakkında konuşabileceğini sözlerine ekledi.

#4
Foto - Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Flamingo Füzesi Nedir? Flamingo İngiliz FP- 5 füzeleri temelinde üretilen, Ukrayna'nın en yeni nesil uzun menzilli silahları arasında yer alıyor. Haziran 2025'te resmen tanıtılan füzenin 3.000 km'ye kadar menzili bulunuyor ve 1.000 kg savaş başlığı taşıyor. Hızı saatte 950 km'ye ulaşan füzenin elektronik harp dayanıklı uydu + ataletsel seyrüsefer güdüm sistemi bulunuyor.

#5
Foto - Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Flamingo füzeleriyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, füzelerin kritik bileşenlerinin yurtdışından tedarik edildiği ortaya çıkmıştı. Ukrayna'nın füze üretiminde sadece son montajı gerçekleştirdiği, motor ve güdüm sistemleri gibi hayati parçaların ise yabancı üreticilerden sağlandığı belirtilmişti. Bu durum, Ukrayna'nın füze üretim kapasitesinin dışa bağımlılığını ve bir üretim hattının kaybının yarattığı etkinin boyutunu gözler önüne seriyor.

#6
Foto - Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy'nin bahsettiği füze üretim tesisinin vurulduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Rus güçlerinin son aylarda Ukrayna'nın askeri-endüstriyel altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda da Ukrayna'nın en önemli savunma sanayii tesislerinden bazıları Rus füzeleri ve kamikaze dronlarının hedefi olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23