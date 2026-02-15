Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu

Flamingo füzeleriyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, füzelerin kritik bileşenlerinin yurtdışından tedarik edildiği ortaya çıkmıştı. Ukrayna'nın füze üretiminde sadece son montajı gerçekleştirdiği, motor ve güdüm sistemleri gibi hayati parçaların ise yabancı üreticilerden sağlandığı belirtilmişti. Bu durum, Ukrayna'nın füze üretim kapasitesinin dışa bağımlılığını ve bir üretim hattının kaybının yarattığı etkinin boyutunu gözler önüne seriyor.