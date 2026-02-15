Füze üretimi yapıyordu! Savunma sanayi tesisleri vuruldu, tüm emekler çöp oldu
Birçok ülke savunma alanında dev yatırımlar yaparken şok eden haber geldi. Füze üretim tesisleri yapılan saldırı sonucu imha oldu.
Birçok ülke savunma alanında dev yatırımlar yaparken şok eden haber geldi. Füze üretim tesisleri yapılan saldırı sonucu imha oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin en yeni nesil silahlarından "Flamingo" füzelerinin üretim hatlarından birinin Rus saldırısı sonucu imha edildiğini açıkladı.
Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda soruları yanıtlarken, Ukrayna'nın bu füzelerden az sayıda üretebildiğini itiraf etti.
Zelenskiy, "Bir büyük üretim hattı, füze saldırısı sonucu yok edildi" dedi. Olayın "bir süre önce" gerçekleştiğini belirten Ukrayna lideri, bu nedenle konu hakkında konuşabileceğini sözlerine ekledi.
Flamingo Füzesi Nedir? Flamingo İngiliz FP- 5 füzeleri temelinde üretilen, Ukrayna'nın en yeni nesil uzun menzilli silahları arasında yer alıyor. Haziran 2025'te resmen tanıtılan füzenin 3.000 km'ye kadar menzili bulunuyor ve 1.000 kg savaş başlığı taşıyor. Hızı saatte 950 km'ye ulaşan füzenin elektronik harp dayanıklı uydu + ataletsel seyrüsefer güdüm sistemi bulunuyor.
Flamingo füzeleriyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, füzelerin kritik bileşenlerinin yurtdışından tedarik edildiği ortaya çıkmıştı. Ukrayna'nın füze üretiminde sadece son montajı gerçekleştirdiği, motor ve güdüm sistemleri gibi hayati parçaların ise yabancı üreticilerden sağlandığı belirtilmişti. Bu durum, Ukrayna'nın füze üretim kapasitesinin dışa bağımlılığını ve bir üretim hattının kaybının yarattığı etkinin boyutunu gözler önüne seriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy'nin bahsettiği füze üretim tesisinin vurulduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Rus güçlerinin son aylarda Ukrayna'nın askeri-endüstriyel altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda da Ukrayna'nın en önemli savunma sanayii tesislerinden bazıları Rus füzeleri ve kamikaze dronlarının hedefi olmuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23