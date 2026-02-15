Milyarlarca dolar harcadılar ama motoru bile yapamadılar! Dünya devi Çin, J-35 fiyaskosu sonrası KAAN için Türkiye’nin kapısını çaldı

Çin’in ABD’nin F-35’ine rakip olarak geliştirdiği J-35 savaş uçaklarının, kronik motor sorunları nedeniyle operasyonel kabiliyetini yitirdiği iddiaları dünya savunma sanayiinde deprem etkisine yol açtı. 40 milyar dolarlık devasa bütçeye rağmen aşılamayan "motor krizi", uçağın havada kalış süresini dakikalarla sınırlarken; bu durum, kendi milli motoru ve beşinci nesil uçağı KAAN üzerinde çalışan Türkiye’nin stratejik bağımsızlık hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Pekin yönetiminin, KAAN'ı üreten Türkiye ile tecrübe paylaşımı için temasa geçtiği iddia edildi.