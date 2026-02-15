İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık

Türkiye cephesinde ise bu sevkiyat, enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitlendirme stratejisinin önemli bir halkası olarak öne çıkıyor. Son yıllarda sanayi üretimi ve iç talepteki artışla birlikte enerji ihtiyacı büyüyen Türkiye, farklı coğrafyalardan gaz tedarikini artırarak küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı esnekliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Mısır’dan gelen LNG, bu çerçevede Türkiye’nin enerji sepetine eklenen tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendiriliyor. Analistler, Türkiye’nin gelişmiş depolama ve yeniden gazlaştırma altyapısı sayesinde bu sevkiyatların yalnızca iç tüketime değil, daha geniş bölgesel hedeflere de hizmet edebileceğine işaret ediyor. Bu noktada Türkiye’nin coğrafi konumu kritik bir rol oynuyor. Doğu ile Batı arasında doğal bir enerji köprüsü konumunda bulunan Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz kaynakları ile Avrupa pazarları arasında giderek daha belirgin bir geçiş noktası haline geliyor.