İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık

SON DAKİKA
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik normalleşme, Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini tamamen değiştirerek Mısır'dan Türkiye'ye yeniden LNG akışını başlattı. Bu stratejik yakınlaşma, Yunanistan ve İsrail'in Türkiye'yi dışlayan enerji planlarını zora sokarken, Ankara'yı bölgesel bir gaz dağıtım merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Uzmanlar, Kahire ve Ankara arasındaki bu enerji köprüsünün sadece ekonomik değil, Libya ve Akdeniz'in genel güvenlik mimarisi üzerinde de dönüştürücü bir etki oluşturacağını vurguluyor.

İsrail'in; Hayfa Limanı, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinden yeni ticaret rotası oluşturma çabasına karşı, Türkiye ile Mısır arasında ivme kazanan diplomatik normalleşme süreci, bölgede yeni bir güç merkezi oluşturuyor. Son olarak iki ülke cumhurbaşkanının Kahire’deki buluşması, yalnızca ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmakla kalmadı; enerji, deniz yetki alanları ve Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri açısından da dikkatle izlenen mesajlar verdi. Yapılan stratejik analizlerde Mısır’dan Türkiye’ye yönelik sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yeniden başlaması, Doğu Akdeniz enerji haritasında sessiz ancak stratejik bir dönüşümün somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu adım diplomasi, çevrelerinde, Ankara’nın bölgesel gaz ticareti ve dağıtım merkezi olma hedefiyle örtüşen daha geniş bir stratejik çerçevenin parçası olarak da görülüyor.

Analistler, söz konusu sevkiyatın yalnızca teknik ya da ticari bir gelişme olarak okunamayacağını, Doğu Akdeniz’de enerji rollerinin kademeli biçimde yeniden tanımlandığı bir sürecin parçası olduğunu vurguluyorlar. Yaklaşık 150 bin metreküp hacmindeki LNG’nin Türkiye’ye ulaştırılması, Kahire’nin enerji sektöründe yatırımcı güvenini canlı tutma çabasının da bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Stratejistler, Mısır’ın LNG altyapısının, bölgedeki dalgalı üretim koşullarına rağmen ülkeyi Doğu Akdeniz’in önemli ihracat aktörlerinden biri olarak konumlandırmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Türkiye cephesinde ise bu sevkiyat, enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitlendirme stratejisinin önemli bir halkası olarak öne çıkıyor. Son yıllarda sanayi üretimi ve iç talepteki artışla birlikte enerji ihtiyacı büyüyen Türkiye, farklı coğrafyalardan gaz tedarikini artırarak küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı esnekliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Mısır’dan gelen LNG, bu çerçevede Türkiye’nin enerji sepetine eklenen tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendiriliyor. Analistler, Türkiye’nin gelişmiş depolama ve yeniden gazlaştırma altyapısı sayesinde bu sevkiyatların yalnızca iç tüketime değil, daha geniş bölgesel hedeflere de hizmet edebileceğine işaret ediyor. Bu noktada Türkiye’nin coğrafi konumu kritik bir rol oynuyor. Doğu ile Batı arasında doğal bir enerji köprüsü konumunda bulunan Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz kaynakları ile Avrupa pazarları arasında giderek daha belirgin bir geçiş noktası haline geliyor.

Öte yandan bu gelişme, Doğu Akdeniz’de uzun süredir şekillenen güç blokları ve enerji eksenleri açısından da kritik kabul ediliyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail merkezli enerji iş birliğine karşı Mısır gazının Türkiye rotasına yönelmesi denklemlerde yeni stratejik hamle olarak yorumlanıyor. Analizlerde, Türkiye, Mısır enerji yakınlaşmasının, yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacağı, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere askıda kalan siyasi ve güvenlik dosyaları üzerinde de dolaylı etkiler üretebileceği değerlendiriliyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kaan Devecioğlu ise Türkiye-Mısır hattındaki son gelişmeleri şöyle yorumluyor: "Ekonomik alanda ortaya konulan hedefler, bu yeni dönemin taşıyıcı kolonlarından biri olarak öne çıkmakta. İki ülke arasında 9 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflenmesi, siyasi yakınlaşmanın kalıcı hale getirilmek istendiğini göstermekte. Bölgesel kriz başlıklarında ise Türkiye ile Mısır arasında belirgin bir örtüşme alanı oluştuğu görülmektedir. Gazze ve Filistin meselesi bu örtüşmenin en net gözlemlendiği dosyaların başında gelmektedir. Libya dosyasında ise geçmişte sert rekabet alanı olan başlıklarda daha kontrollü bir eşgüdüm dikkat çekiyor."

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni ise Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin 5 trilyon metreküp seviyesinde olduğuna dikkat çekiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, İsrail ile birlikte hareket ederek büyük bir enerji koridoru oluşturmak istediğinin altını çizen Prof. Dr. Köni; "Türkiye ile Mısır, yakınlaşması Doğu Akdeniz'deki İsrail merkezli planları bozabilir" diyor.

