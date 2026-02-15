İsrail’in enerji koridoru çatır çatır çatırdıyor! Bir dönem aramız limoni olan Mısır’ı da yanımıza aldık, Doğu Akdeniz’de stratejik hamleyi yaptık
Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik normalleşme, Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini tamamen değiştirerek Mısır'dan Türkiye'ye yeniden LNG akışını başlattı. Bu stratejik yakınlaşma, Yunanistan ve İsrail'in Türkiye'yi dışlayan enerji planlarını zora sokarken, Ankara'yı bölgesel bir gaz dağıtım merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Uzmanlar, Kahire ve Ankara arasındaki bu enerji köprüsünün sadece ekonomik değil, Libya ve Akdeniz'in genel güvenlik mimarisi üzerinde de dönüştürücü bir etki oluşturacağını vurguluyor.