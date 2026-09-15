Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...
Youtuber Sergen Yalçın'dan Mourinho ile ilgili ilginç sözler geldi.
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Youtuber Sergen Yalçın'dan Mourinho ile ilgili ilginç sözler geldi.
Sergen Yalçın, Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Arda'ya tavsiye veren Yalçın, Mourinho için de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın Mourinho iddiası ve milli futbolcuya tavsiyesi dikkat çekti. Sergen Yalçın şöyle konuştu:
"Mourinho'nun çok kalacağını düşünmüyorum Real Madrid'de sana kendi fikrimi söyleyeyim. Yani çok kalmaz. Bence o antrenörlüğü falan bırakmış. Çünkü ben Real Madrid'e gittiğinde programı izledim. İşte o duygusal konuşmalarını falan izledim. Ya bunlar duygusal konuşma falan yapmaz yani! Bunların duygusallığı paradır.
Yani bunların özelliği o, Mourinho'yu 20 senedir biliyoruz. Yani bunun duygusallığı para. Bence orada da çok fazla kalmaz. O yüzden Arda'ya tavsiyem aman idare et orada biraz. Bununla uğraşma. Yani bu zaten gider oradan. Seni de yakmasın yani giderken.
Real Madrid takımı çok şimdi bambaşka bir takım. Yıldızlar topluluğu anladın mı? Orada tabii ki onlar da kazanacaklar. Real Madrid bugün ölüyorum dese yarı finalde oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde.
Kaç kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir takım ama ben bu Mourinho'nun bu işi orada sürdürülebilirlik olacağını, yaşayabileceğini zannetmiyorum. Olmayacak ondan yani orası."
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