  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Türkiye'ye hedef alan kumpas: İstihbaratı alıp vurdular, şimdi 'hadi hepiniz cevap verin' diyorlar Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı? Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı... Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte 12 bin ila 18 bin TL arasında kiraya verilecek daireler Türkiye’nin en zorlu motosiklet rotaları burada! Virajları kadar manzarası da nefes kesiyor Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!
Spor
7
Yeniakit Publisher
Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Youtuber Sergen Yalçın'dan Mourinho ile ilgili ilginç sözler geldi.

#1
Foto - Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Sergen Yalçın, Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Arda'ya tavsiye veren Yalçın, Mourinho için de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

#2
Foto - Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın Mourinho iddiası ve milli futbolcuya tavsiyesi dikkat çekti. Sergen Yalçın şöyle konuştu:

#3
Foto - Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

"Mourinho'nun çok kalacağını düşünmüyorum Real Madrid'de sana kendi fikrimi söyleyeyim. Yani çok kalmaz. Bence o antrenörlüğü falan bırakmış. Çünkü ben Real Madrid'e gittiğinde programı izledim. İşte o duygusal konuşmalarını falan izledim. Ya bunlar duygusal konuşma falan yapmaz yani! Bunların duygusallığı paradır.

#4
Foto - Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Yani bunların özelliği o, Mourinho'yu 20 senedir biliyoruz. Yani bunun duygusallığı para. Bence orada da çok fazla kalmaz. O yüzden Arda'ya tavsiyem aman idare et orada biraz. Bununla uğraşma. Yani bu zaten gider oradan. Seni de yakmasın yani giderken.

#5
Foto - Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Real Madrid takımı çok şimdi bambaşka bir takım. Yıldızlar topluluğu anladın mı? Orada tabii ki onlar da kazanacaklar. Real Madrid bugün ölüyorum dese yarı finalde oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde.

#6
Foto - Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Kaç kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir takım ama ben bu Mourinho'nun bu işi orada sürdürülebilirlik olacağını, yaşayabileceğini zannetmiyorum. Olmayacak ondan yani orası."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı
Ekonomi

Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı

Rusya ile Ukrayna savaşı ve Hürmüz Boğzı'nda yaşanan kriz devam ederken Moskova'dan flaş Türkiye hamlesi geldi. Rusya, Türkiye'ye olan kısı..
Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler
Gündem

Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler

Suriye’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerinde devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde adeta can pazarı yaşandı! Şehirler arası seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinm..
Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!
Gündem

Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili Sil..
Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti
Aktüel

Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2,53 promil alkollü olduğu belirlenen tır sürücüsü, iddiaya göre ters şeride girerek motosiklete çarptı. Alkol..
Aslan zirve takibini sürdürüyor
Spor

Aslan zirve takibini sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Galatasaray 3 puanın sahibi oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23