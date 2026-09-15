Tüm futbol kamuoyuna ilan etti! Sergen Yalçın'dan ilginç Mourinho iddiası...

Yani bunların özelliği o, Mourinho'yu 20 senedir biliyoruz. Yani bunun duygusallığı para. Bence orada da çok fazla kalmaz. O yüzden Arda'ya tavsiyem aman idare et orada biraz. Bununla uğraşma. Yani bu zaten gider oradan. Seni de yakmasın yani giderken.