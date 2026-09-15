İran'dan Türkiye'ye hedef alan kumpas: İstihbaratı alıp vurdular, şimdi 'hadi hepiniz cevap verin' diyorlar

Şöyle izah edeyim: Mekke İttifakı, ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaptı. Gündem, kurumsallaşma ve yol haritasıydı. Üç üye önce kurumsallaşmanın tamamlanması kararı aldı (Bu yaklaşık bir yıl sürebilir. Bu aşamada yeni üye kabulü olmayacak.) Bu arada; anlaşmanın faal olabilmesi için gerekli iç hukuk yollarının tamamlanması, ayrıca orduların birbirini tanıması, bu kapsamda ortak tatbikatlar, eğitim faaliyetleri yürütülmesi gerekiyor. Bunlar savunma ittifakının hayata geçmesi için gerekli olan aşamalar. Yani henüz başlangıç evresindeyiz.