İran'dan Türkiye'ye hedef alan kumpas: İstihbaratı alıp vurdular, şimdi 'hadi hepiniz cevap verin' diyorlar
Mekke İttifakı'na davet edilen İran, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmayı hedef almaya başladı. Sinsi bir oyunun parçası olan İran, birkaç ay önceye kadar bomba yağdırdığı BAE ile anlaşırken kritik noktaya saldırı düzenledi. Saldırının istihbari bilgileriyle ilgili tartışmalar alevlendi. Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan söz konusu gelişmelerle ilgili olarak, "Bu Mekke İttifakı’na açık bir kumpastır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...