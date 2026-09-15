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Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

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Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

Galatasaraylılar dört gözle Osimhen'in dönüşünü bekliyor.

#1
Foto - Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen'in Başakşehir karşısında acıyı hisseder hissetmez kendini kenara alması daha büyük bir felaketi önlemiş olsa da tanıda yer alan 'kanama ve ileri-orta düzey zorlanma' ifadesi Trabzonspor maçında oynama şansını mucizelere bırakıyor. Teknik heyetin, sezonun kalanını riske atmamak adına Nijeryalı golcüyü Avni Aker deplasmanında dinlendirmesi en rasyonel karar gibi duruyor.

#2
Foto - Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

Galatasaray, cumartesi akşamı Trabzonspor için sezonun kırılma maçına çıkacak... Amed deplasmanından sonra Konya deplasmanından da yenilgi ile dönen bordo-mavililer için Galatasaray maçı sezonun ya başlayacağı ya da biteceği maç olacak. Bir de geçen sezondan kalan "elektrikli" ortamı da hesaba katarsak sarı-kırmızılılar için de Avni Aker'de çıkılacak maç sezonu "psikolojik" olarak koparma maçı olabilir.

#3
Foto - Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

İlk 5 maçta zaten yenilmeyen, sadece 1 beraberlik alan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından da galibiyetle dönerse "Yenilmezler artık" psikolojisini rakiplerinin üzerine yıkabilir. Böyle bir durumda Okan Buruk için en kritik isim Victor Osimhen olacak. Peki Nijeryalının oynama ihtimali var mı?

#4
Foto - Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

Sağ adduktor adale grubunda kanama ve zorlanma var. Bu tanı, sakatlığın basit bir kas spazmı olmadığının, adale liflerinde belirgin yırtık ve kanama içerdiğinin kanıtı.

#5
Foto - Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

İleri-orta düzeydeki adduktor zorlanmalarında iyileşme, doku tamiri ve kanamanın emilme süreci en az 3 ila 6 hafta sürer. Yani Trabzonspor maçında Osimhen için "Oynayacak" demek biraz hayalcilik; çünkü sakatlığının üzerinden sadece 10 gün geçti.

#6
Foto - Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı?

Sakatlığın 10. gününde kas lifleri henüz tam anlamıyla kaynamamış ve kanama kontrolü yeni sağlanmış olur. Fotospor'a göre; İğne veya yoğun fizyoterapi ile sahaya sürülmesi durumunda, kısmi yırtığın 3. derece seviyesine geçme ve oyuncuyu 2-3 ay sahalardan uzak tutma riski çok yüksektir.

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