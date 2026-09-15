TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte 12 bin ila 18 bin TL arasında kiraya verilecek daireler
İstanbul’da ev sahiplerinin fahiş fiyat taleplerine karşı TOKİ müdahalesi geldi! Sosyal Konut Tahsis Projesi kapsamında kiralık 1.071 konut için başvurular başladı. Piyasa değerinin yarı fiyatına, 12 bin ila 18 bin TL arasında kiraya verilecek daireler havadan görüntülenirken, e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılan başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. Vatandaşların merak ettiği "TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır?", "Kiralık sosyal konut fiyatları ne kadar?" ve "TOKİ kiralık ev başvuru şartları neler?" sorularının yanıtları açıklandı.