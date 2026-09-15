Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

Ancak firmanın farklı sektörlere yayılmış bu yatırım yapısı da ne yazık ki yaşanan derin finansal krizden çıkış için yeterli olmadı. Şirketin adım adım iflasa giden süreci, son yıllardaki vergi kayıtlarına da yansıdı. Üretim ve kârlılıktaki duraklama, mali tablolar üzerinden açıkça görülebiliyor. 2023 yılında 2 milyon 362 bin 651 TL vergi matrahı üzerinden 590 bin 662 TL vergi tahakkuku sağlayan şirketin, mali krizin giderek derinleşmesiyle birlikte 2024 ve 2025 yıllarında herhangi bir vergi matrahı oluşmadı.