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Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

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Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

Türkiye'nin en önemli tekstil üslerinden biri olan Kahramanmaraş'ın iddialı firması Germenicia Boya Tekstil, derinleşen mali darboğazı aşamayarak resmen iflas bayrağını çekti. Yıllık milyonlarca kilogramlık devasa üretim kapasitesine ve İstanbul'da otel yatırımlarına sahip olan şirket, konkordato sürecinden sonuç alamayınca İcra Dairesi tarafından iflas süreci başlatıldı. Yaşanan bu acı son, bölgede istihdam edilen 200 çalışanı ve ailelerini derinden sarsarken, krizin tekstil sektöründeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Germenicia Boya Tekstil, içine girdiği mali darboğazı aşamayarak iflas etti. Başvurduğu konkordato sürecinden olumlu bir sonuç alamayan şirket için Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından iflas işlemleri resmen başlatıldı. 2019 yılında kurulan ve bölgede yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan şirket, tekstil sektöründe oldukça iddialı bir üretim hacmine sahipti.

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Foto - Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

Tesisin yıllık kapasite verileri sektördeki ağırlığını net bir şekilde yansıtıyordu. Fabrikanın boyahane bölümü yıllık 5 milyon 400 bin kilogram üretim kapasitesiyle çalışırken, örgü bölümünün yıllık üretim kapasitesi 5 milyon kilogram seviyesindeydi. Şirket, faaliyet alanını yalnızca tekstil sektörüyle sınırlandırmamış ve turizm alanına da giriş yapmıştı. Bu kapsamda, İstanbul'da Germenicia Hotel markasıyla otelcilik hizmeti veren bir işletmeleri de bulunuyordu.

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Foto - Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

Ancak firmanın farklı sektörlere yayılmış bu yatırım yapısı da ne yazık ki yaşanan derin finansal krizden çıkış için yeterli olmadı. Şirketin adım adım iflasa giden süreci, son yıllardaki vergi kayıtlarına da yansıdı. Üretim ve kârlılıktaki duraklama, mali tablolar üzerinden açıkça görülebiliyor. 2023 yılında 2 milyon 362 bin 651 TL vergi matrahı üzerinden 590 bin 662 TL vergi tahakkuku sağlayan şirketin, mali krizin giderek derinleşmesiyle birlikte 2024 ve 2025 yıllarında herhangi bir vergi matrahı oluşmadı.

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Foto - Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler

Yaşanan bu finansal tıkanıklık, sürecin nihai olarak iflas kararıyla sonuçlanmasına neden oldu. Ekonomik dalgalanmaların tekstil gibi yoğun istihdam sağlayan köklü sektörler üzerindeki yıkıcı etkisi son dönemde giderek daha belirgin hale geliyor.

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