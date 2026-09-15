Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler
Türkiye'nin en önemli tekstil üslerinden biri olan Kahramanmaraş'ın iddialı firması Germenicia Boya Tekstil, derinleşen mali darboğazı aşamayarak resmen iflas bayrağını çekti. Yıllık milyonlarca kilogramlık devasa üretim kapasitesine ve İstanbul'da otel yatırımlarına sahip olan şirket, konkordato sürecinden sonuç alamayınca İcra Dairesi tarafından iflas süreci başlatıldı. Yaşanan bu acı son, bölgede istihdam edilen 200 çalışanı ve ailelerini derinden sarsarken, krizin tekstil sektöründeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.