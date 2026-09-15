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ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

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ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Pekin yönetimi, yapay zeka, veri merkezleri ve endüstrinin patlayan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer alanda dünyayı sarsacak devasa bir projeye imza attı. Shandong eyaletinde inşa edilen Zhaoyuan Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörünün sadece temelinde iki Eyfel Kulesi ağırlığında, yani yaklaşık 20 bin ton beton kullanıldı. 2030'dan önce nükleer kapasitesini 110 gigavata çıkararak ABD'yi geride bırakmayı hedefleyen Çin, bu hamlesiyle hem küresel enerji dengelerini altüst ediyor hem de teknolojik üstünlüğünü dünyaya kanıtlıyor.

#1
Foto - ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Çin, nükleer enerjiyi devlet politikasının merkezine yerleştirdi. Shandong eyaletinde inşa edilen Zhaoyuan Nükleer Santrali’nin 2 numaralı reaktöründe işçilerin binlerce ton beton dökmesi, Pekin’in enerji alanındaki hedeflerinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Santralde, Çin’in kendi geliştirdiği ve Batı ile nükleer teknoloji rekabetinde önem verdiği Hualong One tipi altı reaktörün kurulması planlanıyor. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 16,9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

#2
Foto - ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Santral tamamlandığında 7,2 gigavatlık kurulu güce ulaşacak. Projeyi yürüten kuruluşlar, tesisin yılda yaklaşık 50 teravatsaat elektrik üreteceğini, bu üretimin de yaklaşık 5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceğini belirtiyor. Projenin ölçeğini ortaya koyan verilerden biri de kullanılan beton miktarı oldu. Zhaoyuan Nükleer Santrali’nin 2 numaralı reaktörünün inşasında dökülen betonun ağırlığı, çeşitli hesaplamalara göre iki Eyfel Kulesi’ne denk geliyor. Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin ağırlığı yaklaşık 10 bin 100 ton olarak biliniyor.

#3
Foto - ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Bu devasa inşaatın arkasında daha büyük bir hedef yatıyor: Çin, 2030’dan önce nükleer enerji kapasitesini 110 gigavata çıkararak ABD’yi geride bırakmayı ve dünyanın en büyük sivil nükleer enerji gücü olmayı amaçlıyor. Ülkede hâlen yaklaşık 60 reaktör faaliyette bulunurken onlarca yeni reaktörün inşası da sürüyor. Bu tabloyla Çin, dünyanın en kapsamlı nükleer enerji yatırım programını yürütmüş oluyor. Pekin’in bu hamlesinin arkasında birden fazla hedef bulunuyor. Bunların başında, sanayiyi, veri merkezlerini ve hızla büyüyen yapay zekâ teknolojilerini desteklemek için artan elektrik ihtiyacını karşılamak, böylece ülkenin enerji güvenliğini sağlamak geliyor. Bir diğer amaç ise kömüre bağımlılığı azaltırken rüzgârın esmediği ya da güneş ışığının yetersiz kaldığı dönemlerde de kesintisiz elektrik sağlayabilecek istikrarlı bir kaynağı devreye almak.

#4
Foto - ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Çin’in giderek büyüyen enerji tesisleri inşa etme stratejisi, aynı zamanda teknolojik ve endüstriyel bir güç gösterisi olarak da okunuyor. Pekin, büyük ölçekli sanayi projelerini ABD ve Avrupa’ya kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetle hayata geçirebildiğini kanıtlamak istiyor. Altı reaktörü ve yüksekliği 200 metreyi aşan soğutma kuleleriyle Zhaoyuan Nükleer Santrali, bu iddianın somut örneklerinden biri hâline geliyor.

#5
Foto - ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Çin’in nihai hedefi yalnızca daha fazla elektrik üretmek değil. Pekin, önümüzdeki dönemde küresel nükleer enerji sektörünün öncülerinden biri olmayı ve geliştirdiği reaktör teknolojisini başka ülkelere ihraç etmeyi de planlıyor.

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