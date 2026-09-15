ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü

Bu devasa inşaatın arkasında daha büyük bir hedef yatıyor: Çin, 2030’dan önce nükleer enerji kapasitesini 110 gigavata çıkararak ABD’yi geride bırakmayı ve dünyanın en büyük sivil nükleer enerji gücü olmayı amaçlıyor. Ülkede hâlen yaklaşık 60 reaktör faaliyette bulunurken onlarca yeni reaktörün inşası da sürüyor. Bu tabloyla Çin, dünyanın en kapsamlı nükleer enerji yatırım programını yürütmüş oluyor. Pekin’in bu hamlesinin arkasında birden fazla hedef bulunuyor. Bunların başında, sanayiyi, veri merkezlerini ve hızla büyüyen yapay zekâ teknolojilerini desteklemek için artan elektrik ihtiyacını karşılamak, böylece ülkenin enerji güvenliğini sağlamak geliyor. Bir diğer amaç ise kömüre bağımlılığı azaltırken rüzgârın esmediği ya da güneş ışığının yetersiz kaldığı dönemlerde de kesintisiz elektrik sağlayabilecek istikrarlı bir kaynağı devreye almak.