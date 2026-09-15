ABD’nin dizlerini titreten hamle: İki Eyfel Kulesi ağırlığında beton döküldü
Pekin yönetimi, yapay zeka, veri merkezleri ve endüstrinin patlayan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer alanda dünyayı sarsacak devasa bir projeye imza attı. Shandong eyaletinde inşa edilen Zhaoyuan Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörünün sadece temelinde iki Eyfel Kulesi ağırlığında, yani yaklaşık 20 bin ton beton kullanıldı. 2030'dan önce nükleer kapasitesini 110 gigavata çıkararak ABD'yi geride bırakmayı hedefleyen Çin, bu hamlesiyle hem küresel enerji dengelerini altüst ediyor hem de teknolojik üstünlüğünü dünyaya kanıtlıyor.