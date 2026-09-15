Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

"Okulun ilk yıllarında enfeksiyonlar daha sık görülebilir" Bulaşıcı hastalıkların, çocukların bağışıklık sistemi gelişene kadar daha sık görüldüğünü belirten ve bu nedenle hastalıklardan korunmanın önemini vurgulayan Dr. Bihter Gürsel Al, "Çocukların okul ortamında çok sayıda kişiyle yakın temasta bulunması, enfeksiyon etkenleriyle daha fazla karşılaşmalarına neden olur. Özellikle okulun ilk yıllarında bağışıklık sistemi daha önce tanımadığı virüslerle karşılaştığı için çocuklar daha sık hastalanabilir. Bu durum çoğunlukla bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmez. Ancak hastalıkların çok ağır seyretmesi, uzun sürmesi veya sürekli tekrarlaması durumunda bir uzmana başvurulmalıdır. Okulda hastalıkların yayılmasını önlemenin temel yolu, ortamın hijyenik ve havadar tutulmasından geçiyor. Sınıfların düzenli havalandırılması, kapalı alanlarda biriken mikropların dağılmasını sağlar. Çocuklara ellerini yemeklerden önce ve sonra, tuvalet kullanımının ardından, öksürüp hapşırdıktan sonra sabun ve suyla yıkamaları öğretilmelidir. Eller yıkanmadan göz, burun ve ağıza dokunulmaması gerektiği anlatılmalıdır. Ayrıca su şişesi, bardak, çatal ve kaşık gibi kişisel eşyalar başkalarıyla paylaşılmamalıdır" dedi.