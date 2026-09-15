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Sağlık
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Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

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Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bihter Gürsel Al, okul döneminde çocuklarda sık görülen hastalıklara karşı ebeveynlerin alabileceği önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

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Foto - Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bihter Gürsel Al, okul döneminde sık hastalanan çocuklar için alınabilecek önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzman Dr. Bihter Gürsel Al, "Okulların açılmasıyla birlikte çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi, enfeksiyonların görülme sıklığını artırabiliyor. Özellikle okula yeni başlayan çocuklar; nezle, grip, boğaz enfeksiyonu ve mide-bağırsak enfeksiyonlarıyla daha sık karşılaşabiliyor. Çocukların bağışıklık sistemini desteklemek ve hastalıkların yayılmasını önlemek için ailelere önemli görevler düşüyor" dedi.

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Foto - Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

"Okulun ilk yıllarında enfeksiyonlar daha sık görülebilir" Bulaşıcı hastalıkların, çocukların bağışıklık sistemi gelişene kadar daha sık görüldüğünü belirten ve bu nedenle hastalıklardan korunmanın önemini vurgulayan Dr. Bihter Gürsel Al, "Çocukların okul ortamında çok sayıda kişiyle yakın temasta bulunması, enfeksiyon etkenleriyle daha fazla karşılaşmalarına neden olur. Özellikle okulun ilk yıllarında bağışıklık sistemi daha önce tanımadığı virüslerle karşılaştığı için çocuklar daha sık hastalanabilir. Bu durum çoğunlukla bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmez. Ancak hastalıkların çok ağır seyretmesi, uzun sürmesi veya sürekli tekrarlaması durumunda bir uzmana başvurulmalıdır. Okulda hastalıkların yayılmasını önlemenin temel yolu, ortamın hijyenik ve havadar tutulmasından geçiyor. Sınıfların düzenli havalandırılması, kapalı alanlarda biriken mikropların dağılmasını sağlar. Çocuklara ellerini yemeklerden önce ve sonra, tuvalet kullanımının ardından, öksürüp hapşırdıktan sonra sabun ve suyla yıkamaları öğretilmelidir. Eller yıkanmadan göz, burun ve ağıza dokunulmaması gerektiği anlatılmalıdır. Ayrıca su şişesi, bardak, çatal ve kaşık gibi kişisel eşyalar başkalarıyla paylaşılmamalıdır" dedi.

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Foto - Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

"Dengeli beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmeli" Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi önemli olduğunu vurgulayan Dr. Bihter Gürsel Al, "Günlük öğünlerde sebze, meyve, protein kaynakları, süt ürünleri ve tam tahıllara yer verilmelidir. Yeterli su tüketimi desteklenmeli; aşırı şekerli ve işlenmiş gıdalar sınırlandırılmalıdır. Ayrıca Sağlıklı bir vücut için çocuklarınızın her gece yeterli uyuması oldukça önemli" şeklinde konuştu.

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Foto - Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat

"Hasta çocuk dinlenmeli ve okula gönderilmemeli" Dr. Gürsel Al, "Ateş, yoğun öksürük, kusma, ishal veya belirgin halsizlik yaşayan çocuklar hem iyileşebilmeleri hem de enfeksiyonu arkadaşlarına bulaştırmamaları için evde dinlendirilmelidir. Okula dönüş zamanı çocuğun genel durumu, hastalığın türü ve doktorun önerisine göre belirlenmelidir. Çocukluk çağındaki enfeksiyonların önemli bir bölümü virüslerden kaynaklanır ve antibiyotikler viral hastalıklarda etkili değildir. Gereksiz antibiyotik kullanımı yan etkilere ve antibiyotik direncine yol açabilir. Çocuğun sık hastalanmasının yanında enfeksiyonların uzun sürmesi veya ağır seyretmesi, sık zatürre ya da kulak enfeksiyonu geçirmesi, kilo alamaması, büyüme ve gelişmesinin etkilenmesi, sürekli halsizlik yaşaması veya hastalıklar arasında tamamen iyileşememesi durumunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.

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