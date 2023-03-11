Tarihi keşif: 48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Flaş iddia: enfeksiyona neden oldu! İşte o şok sözler

2014'te permafrosttan alınan 30.000 yıllık bir örneklemde bulunan Pithovirus sibericum (Fotoğraf: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AMU) 48.500 YAŞINDA VE HÂLÂ ENFKSİYONA NEDEN OLABİLİYOR Claverie, 2014 yılında ekibiyle birlikte permafrosttan çıkardığı bir virüsü canlandırmayı başardı. Kültür hücrelerine enjekte edilen bu virüs 30 bin yıl sonra yeniden bulaşıcı hale geldi. (Claverie, güvenlik önlemi olarak hayvanları veya insanları etkilemeyen, sadece tek hücreli amiplere bulaşan bir virüs üzerinde çalışıyordu.) Aynı çalışmayı 2015 yılında yine amipleri etkileyen başka bir virüs üzerinde gerçekleştiren Claverie, yine olumlu sonuç aldı. 18 Şubat'ta bilim dergisi Viruses'ta yayımlanan son makalesinde Claverie, ekibiyle birlikte Sibirya'nın yedi farklı yerinden alınan permafrost örneklerinden elde ettikleri çeşitli virüs türlerinin her birinin amiplerden oluşan hücre kültürlerinde enfeksiyona yol açtığını gösterdi. Claverie ve ekibinin makalesinde 2014 ve 2015'teki denemelerde kullandıkları da dahil olmak üzere yedi virüs ailesinden bahsediliyor. Toprak örnekleri üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme çalışmaları, virüslerin en yaşlısının neredeyse 48.500 yaşında olduğuna işaret ediyor. Söz konusu virüs, yüzeyin 16 metre altındaki bir gölden alınan toprak örneğinde bulundu. Bir yünlü mamutun kürkünde ve midesinde bulunan en genç virüsün ise 27.000 yaşında olduğu vurgulandı. "DİĞER TÜM VİRÜSLERİN TEMSİLCİSİ" Claverie, CNN'e yaptığı açıklamada amiplerde enfeksiyona yol açan bu virüslerin, aradan geçen tüm zamana rağmen bulaşıcılığını kaybetmemesinin daha büyük bir problemin işareti olabileceğini belirtti. İnsanların bu araştırmaları sadece bilimsel merak olarak görmesinden ve antik virüslerin ciddi bir kamu sağlığı tehdidi olarak geri gelme ihtimalini önemsememesinden endişe eden Claverie, "Biz amiplere bulaşan bu virüsleri, permafrosttan çıkabilecek diğer tüm virüslerin temsilcisi olarak görüyoruz" dedi. Claverie, "Çok çok çok daha başka virüslerin izlerini görüyoruz. Yani orada olduklarını biliyoruz. Halen hayatta olup olmadıklarından emin değiliz. Ama amip virüsleri canlıysa diğer virüslerin de canlı olmamaları ve kendi konaklarını enfekte etmemeleri için bir sebep olmadığını düşünüyoruz" dedi.