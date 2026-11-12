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Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi S-70 tipi helikopter neden düştü, özellikleri neler? Helikopter kara kutusu nedir, kaza ile ilgili ne söylüyor? Tarihi talep Avrupa Komisyonu’na sunuldu: AB-İsrail anlaşmasına karşı 1,1 milyon imza! Kore sofralarının vazgeçilmezi kimçi! Dünyanın konuştuğu lezzet evde nasıl yapılır? Zorlu Holding'de üst düzey atama! Vefat eden Ahmet Nazif Zorlu'nun yerine Olgun Zorlu geldi Yok yok listede: Dursun Özbek'in oluşturduğu yönetim kurulu sınıfta kaldı! ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor Kazancın adresi Borsa İstanbul Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti
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Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

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Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve ağır abluka altında milyonlarca mazlum yaşam mücadelesi verirken, insan hakları ve demokrasi havarisi kesilen Batılı devletlerin ikiyüzlü tutumu bir kez daha belgelendi. Birleşmiş Milletler üyesi 151 ülke Filistin'i resmen tanırken, ABD'nin tehditlerine boyun eğen ve işgalci rejime çanak tutup Filistin'i tanımayan o ülkelerin tam listesi ortaya çıktı!

#1
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

Gazze’de bebek, kadın ve yaşlı demeden sivil katliamlarına devam eden terör devleti İsrail’in insanlık dışı ablukası sürerken, küresel sistemin adaletsizliği ve Batı dünyasının çifte standardı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Filistin halkı yıllardır işgal, abluka ve ağır insani krizle mücadele ederken, dünyanın bazı ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanımamakta ısrar etmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

#2
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

Filistin’i devlet olarak tanımayan ülkeler belli oldu. Uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olan Filistin meselesinde dikkat çeken liste ortaya çıktı. İşte Filistin’i tanımayan ülkeler...

#3
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ BASKISI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE! İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, baskısı ve ağır ablukası bölgede insani krizi derinleştiriyor. Sivil kayıplar, yıkılan altyapı ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar, milyonlarca Filistinliyi zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya bırakıyor.

#4
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

HANGİ ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANI​MIYOR? Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeden 151’i Filistin’i resmen tanıdı. Ancak hâlâ bazı ülkeler, çeşitli siyasi ve diplomatik gerekçelerle Filistin’in bağımsızlığını tanımaktan kaçınıyor.

#5
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

İŞTE FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELER! ALMANYA

#6
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

ABD

#7
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

AVUSTURYA

#8
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

BELÇİKA Güncelleme: 23 Eylül 2025 tarihi itabariyla Filistin'i devlet olarak tanıdığını duyurdu

#9
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

DANİMARKA

#10
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

ERİTRE

#11
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

ESTONYA

#12
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

FİJİ

#13
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

FİNLANDİYA

#14
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

GÜNEY KORE

#15
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

HIRVATİSTAN

#16
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

HOLLANDA

#17
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

KATİL İSRAİL

#18
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

İSVİÇRE

#19
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

İTALYA

#20
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

JAPONYA: BD TEHDİT ETTİ! TANIMAYACAĞINI AÇIKLADI Japonya resmi haber ajansı Kyodo'nun hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Tokyo hükümetini geçtiğimiz yıl gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı'nda Filistin'i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı belirtildi. Japonya bu durumun ardından Filistin'i devlet olarak tanımayacağını bildirdi.

#21
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

KAMERUN

#22
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

KİRİBATİ

#23
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

KUZEY MAKEDONYA

#24
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

LETONYA

#25
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

LİHTENŞTAYN

#26
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

LİTVANYA

#27
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

MARSHALL ADALARI

#28
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

MİKRONEZYA

#29
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

MOLDOVA

#30
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

MYNMAR

#31
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

NAURU

#32
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

PALAU

#33
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

PANAMA

#34
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

SAMOA

#35
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

SİNGAPUR

#36
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

SOLOMON ADALARI

#37
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

TONGA

#38
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

TUVALU

#39
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

YENİ ZELANDA

#40
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

YUNANİSTAN

#41
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

KOSOVA

#42
Foto - Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

TAYVAN

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