Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi

Gazze’de bebek, kadın ve yaşlı demeden sivil katliamlarına devam eden terör devleti İsrail’in insanlık dışı ablukası sürerken, küresel sistemin adaletsizliği ve Batı dünyasının çifte standardı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Filistin halkı yıllardır işgal, abluka ve ağır insani krizle mücadele ederken, dünyanın bazı ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanımamakta ısrar etmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi