Gazze kan ağlarken işgalcinin yanında saf tuttular! İşte Filistin'i tanımayan o alçak ülkelerin listesi
Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve ağır abluka altında milyonlarca mazlum yaşam mücadelesi verirken, insan hakları ve demokrasi havarisi kesilen Batılı devletlerin ikiyüzlü tutumu bir kez daha belgelendi. Birleşmiş Milletler üyesi 151 ülke Filistin'i resmen tanırken, ABD'nin tehditlerine boyun eğen ve işgalci rejime çanak tutup Filistin'i tanımayan o ülkelerin tam listesi ortaya çıktı!