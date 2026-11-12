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En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusuna cevap verdi.

#1
Foto - En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi

Suat Kılıç, Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi

En düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirten Kılıç, şunları söyledi:

#3
Foto - En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi

"En düşük emekli aylığı 40 bin lira olmalı ama aydan aya güncellenmeli aylık enflasyona göre.

#4
Foto - En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi

En düşük emekli aylığıyla birlikte asgari ücrette 40 bin ve üzeri bir rakam olmalı"

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