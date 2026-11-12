En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yeniden Refah Partili Suat Kılıç rakam verdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusuna cevap verdi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusuna cevap verdi.
Suat Kılıç, Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.
En düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirten Kılıç, şunları söyledi:
"En düşük emekli aylığı 40 bin lira olmalı ama aydan aya güncellenmeli aylık enflasyona göre.
En düşük emekli aylığıyla birlikte asgari ücrette 40 bin ve üzeri bir rakam olmalı"
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