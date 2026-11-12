Yok yok listede: Dursun Özbek'in oluşturduğu yönetim kurulu sınıfta kaldı!

Galatasaray yönetimindeki bir diğer gelişme ise Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında yaşanan tartışma oldu. Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun tartışmasının ardından iki isim de istifalarını sundu. Yönetim kurulu, istifaları kabul etti.