Yok yok listede: Dursun Özbek'in oluşturduğu yönetim kurulu sınıfta kaldı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği mayıs ayındaki seçimde oluşturduğu yönetim kadrosu skandallarla anılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği mayıs ayındaki seçimde oluşturduğu yönetim kadrosu skandallarla anılıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte iki yöneticinin tutuklanması, bir yöneticinin ağır hapis istemiyle yargılanması ve iki önemli ismin istifası, yönetim kadrosunda değişikliklere yol açtı.
Galatasaray Sportif AŞ yöneticilerinden Ömer Sarıgül, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Galatasaray Sportif AŞ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı hakkında ise sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da İBB davasında sanık olarak yargılanıyor. İddianamede Yazgan hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve zincirleme şekilde rüşvet verme suçlamalarıyla 16 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Eray Yazgan, Galatasaray'ın "meritking.news" ile yaptığı sponsorluk anlaşması nedeniyle yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla da yargılandı. Geçen 20 Ocak'ta 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırılan Yazgan hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 16 Mart'ta suç işleme kastına ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle kararı kaldırarak Yazgan'ın beraatine hükmetti.
Galatasaray yönetimindeki bir diğer gelişme ise Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında yaşanan tartışma oldu. Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun tartışmasının ardından iki isim de istifalarını sundu. Yönetim kurulu, istifaları kabul etti.
Öte yandan Kavukcu'nun, Öztürk'e mesaj atarak özür dilediği iddia edildi. İki yöneticinin ayrılmasının ardından Mehmet Cibara ikinci başkanlık görevine getirildi.
Galatasaray'da son olarak Mehmet Cibara'nın, Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin açıklamaları gündeme geldi. 11 Kasım'daki Divan Kurulu toplantısında konuşan Cibara, Osimhen'in sakatlığının stat zemininden kaynaklanmadığını savunarak, "Osimhen'inki kronik bir şey." ifadelerini kullandı. Sözlerin tepki çekmesinin ardından yeniden kürsüye çıkan Cibara, yanlış tıbbi terim kullandığını belirtti. Cibara, "Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." açıklamasını yaptı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Geçen 17 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Güneş, 20 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Güneş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Güneş, aynı yıl Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis incelemesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ancak kurul, 20 Ekim'de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Emir Aral'ın adı da TFF'nin bahis incelemesinde gündeme geldi. Aral, 30 Eylül'de bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 448 yönetici arasında yer aldı. Ancak PFDK, 20 Ekim'de Aral hakkında da disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına hükmederek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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