Zorlu Holding'de üst düzey atama! Vefat eden Ahmet Nazif Zorlu'nun yerine Olgun Zorlu geldi
Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Olgun Zorlu amcasının yerine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Olgun Zorlu amcasının yerine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Olgun Zorlu getirildi.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, tekstil ve işletme alanlarında tamamladığı yüksek öğreniminin ardından iş hayatına atılarak 1988'den itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başlayan Zorlu, görev aldığı şirketlerin yurt dışı pazar araştırmaları ve yeni uygulama geliştirme faaliyetlerini yönetti.
Ayrıca, 1998'de Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Olgun Zorlu, 2022'de Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Kasım ayı itibarıyla Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Zorlu, aynı zamanda Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.
Olgun Zorlu'nun, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyelikleri de bulunuyor.
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