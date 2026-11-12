Tarihi talep Avrupa Komisyonu’na sunuldu: AB-İsrail anlaşmasına karşı 1,1 milyon imza!

KOMİSYON 2027 MAYIS'A KADAR RESMİ YANITINI SUNACAK: AB Komisyonu ise yaptığı yazılı açıklamada, "ECI kapsamında başlatılan ve İsrail'in insan hakları ihlalleri nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep eden girişim, bugün temsilcileri tarafından AB Komisyonuna sunuldu." bilgisini verdi. Kasım 2025'te kayda alınmasının ardından girişimin AB vatandaşlarından 1 milyon 117 bin 104 doğrulanmış destek beyanı topladığı aktarılan açıklamada, girişimin 12 AB üyesi ülkesinde gerekli destek eşiğine ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, "Böylece girişim, AB Komisyonu tarafından incelenecek 15'inci geçerli vatandaş girişimi oldu. ECI Tüzüğü uyarınca, en az 1 milyon onaylanmış destek beyanı toplayan geçerli bir girişimin Avrupa Birliği Komisyonuna sunulmasının ardından Komisyonun inceleme sürecini başlatması ve 6 ay içinde yanıt vermesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı. AB Komisyonu'nun atmayı planladığı adımları veya herhangi bir adım atmayacaksa bunun gerekçelerini açıklayan resmi yanıtını 12 Mayıs 2027'ye kadar sunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Komisyonun, gelecek haftalarda girişimin temsilcileriyle bir araya gelerek girişimi ayrıntılı şekilde ele alacağı bildirildi. Açıklamada, bunun ardından AP tarafından konuyla ilgili halka açık bir oturum düzenleneceği duyuruldu.