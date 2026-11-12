ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

KADIN MAHKÛMLARA BİBER GAZI SIKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI Kaliforniya'daki kadın cezaevlerine ilişkin bir başka gelişme de Amerikan kamu yayın kuruluşu KQED'in 19 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı araştırmayla gündeme geldi. Araştırmada, Chowchilla Kadın Cezaevi'nde cinsel istismar şikâyetinde bulunan bazı kadınların misillemeyle karşılaştıklarına ilişkin tanıklıklara yer verildi. 2 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir cezaevi operasyonunda kadın mahkûmlara biber gazı kullanıldığı ve bazı mahkûmların yaralandığı bildirildi. Kaliforniya Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, olayla ilgili 95 çalışan hakkında soruşturma yürütüldüğünü, 34 personele disiplin işlemi uygulandığını ve üç kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.