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ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

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ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki kadın cezaevlerinde yaşanan cinsel istismar ve taciz olayları, federal soruşturmayla ortaya çıkarıldı. ABD Adalet Bakanlığı, kadın mahkûmların cezaevi görevlilerinin istismarından yeterince korunamadığını belirledi. Yüzlerce şikâyetin incelendiği soruşturmada, mağdurların susturulduğuna ve şikâyetlerin gerektiği gibi araştırılmadığına ilişkin ciddi bulgulara ulaşıldı. Bir cezaevi görevlisinin 224 yıl hapis cezasına çarptırılması ise skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

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Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iki kadın cezaevine ilişkin hazırlanan federal soruşturma raporu, ceza infaz kurumlarında yaşanan ciddi hak ihlallerini gündeme taşıdı. ABD Adalet Bakanlığının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıkladığı soruşturma sonuçlarında, kadın mahkûmların cezaevi personelinin cinsel istismar ve tacizinden korunmasında sistematik eksiklikler bulunduğu belirtildi. Yaklaşık iki yıl süren soruşturma kapsamında, Chowchilla kentindeki Central California Women's Facility ile Chino kentindeki California Institution for Women cezaevleri incelendi.

#2
Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

350 CİNSEL İSTİSMAR BİLDİRİMİ MERCEK ALTINA ALINDI Federal soruşturmacılar, cezaevlerinde yaşandığı bildirilen 350 cinsel suistimal olayını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında kadın mahkûmlarla görüşmeler yapıldı, kurum kayıtları incelendi ve cezaevi personelinin vücut kameralarına yansıyan görüntüler değerlendirildi. Raporda, bazı kadın mahkûmların uzun süre cinsel taciz ve istismara maruz kaldığına ilişkin bulgulara yer verildi. Cezaevi yönetimlerinin tekrarlanan şikâyetlerden haberdar olmasına rağmen gerekli koruyucu önlemleri almakta yetersiz kaldığı belirtildi.

#3
Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

CEZAEVİ GÖREVLİSİNE 224 YIL HAPİS CEZASI! Soruşturmayla bağlantılı en dikkat çekici davalardan biri, eski cezaevi görevlisi Gregory Rodriguez hakkında açıldı. Rodriguez, kadın mahkûmlara yönelik cinsel istismar suçlarından toplam 224 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu dava, cezaevi personelinin sahip olduğu yetkilerin kötüye kullanılmasının yol açabileceği ağır sonuçları yeniden gündeme getirdi. Federal soruşturmada, istismar olaylarının yanı sıra kurumların denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarındaki eksiklikler de ele alındı.

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Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

ŞİKÂYET EDEN KADINLAR MİSİLLEMEDEN KORKTU Adalet Bakanlığının raporunda, kadın mahkûmların yaşadıkları istismarı güvenli biçimde yetkililere bildirmekte ciddi güçlüklerle karşılaştıkları kaydedildi. Bazı şikâyet mekanizmalarında gizliliğin yeterince korunmadığı, hakkında şikâyette bulunulan personelin bildirimlere erişebildiği durumlar yaşandığı belirtildi. Bu nedenle bazı kadınların misillemeye uğrama korkusuyla yaşadıklarını anlatmaktan çekindiği aktarıldı. Raporda ayrıca cinsel istismar şikâyetlerinin gerektiği şekilde soruşturulmamasının, mağdurların korunmasını güçleştirdiği vurgulandı.

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Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

KADIN MAHKÛMLARA BİBER GAZI SIKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI Kaliforniya'daki kadın cezaevlerine ilişkin bir başka gelişme de Amerikan kamu yayın kuruluşu KQED'in 19 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı araştırmayla gündeme geldi. Araştırmada, Chowchilla Kadın Cezaevi'nde cinsel istismar şikâyetinde bulunan bazı kadınların misillemeyle karşılaştıklarına ilişkin tanıklıklara yer verildi. 2 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir cezaevi operasyonunda kadın mahkûmlara biber gazı kullanıldığı ve bazı mahkûmların yaralandığı bildirildi. Kaliforniya Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, olayla ilgili 95 çalışan hakkında soruşturma yürütüldüğünü, 34 personele disiplin işlemi uygulandığını ve üç kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

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Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

ABD ADALET BAKANLIĞINDAN KALİFORNİYA YÖNETİMİNE UYARI Federal soruşturmanın ardından ABD Adalet Bakanlığı, kadın mahkûmların anayasal haklarının ihlal edildiğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, cezaevlerindeki güvenlik kameralarının daha etkili kullanılmasını, gizli şikâyet mekanizmalarının oluşturulmasını ve personel hakkındaki soruşturmaların güçlendirilmesini istedi. Ayrıca kadın mahkûmların cinsel istismar ve tacizden korunabilmesi için kurum içi denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı. Kaliforniya yönetimine, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

#7
Foto - ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor

KALİFORNİYA YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA Kaliforniya Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cinsel istismara karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarını ve cezaevlerinde çeşitli reformların başlatıldığını bildirdi. Kurum, federal yetkililerle iş birliği yapacağını açıklarken bazı denetimlerde cezaevlerinin federal standartlara uygun bulunduğunu da belirtti. Ancak ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı rapor, kadın mahkûmların güvenliğinin sağlanması ve cinsel istismar şikâyetlerinin etkili biçimde soruşturulması konusunda ciddi eksikliklerin bulunduğunu ortaya koydu.

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