ABD'de kadın cezaevlerinde cinsel istismar skandalı! Adalet Bakanlığından ağır rapor
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki kadın cezaevlerinde yaşanan cinsel istismar ve taciz olayları, federal soruşturmayla ortaya çıkarıldı. ABD Adalet Bakanlığı, kadın mahkûmların cezaevi görevlilerinin istismarından yeterince korunamadığını belirledi. Yüzlerce şikâyetin incelendiği soruşturmada, mağdurların susturulduğuna ve şikâyetlerin gerektiği gibi araştırılmadığına ilişkin ciddi bulgulara ulaşıldı. Bir cezaevi görevlisinin 224 yıl hapis cezasına çarptırılması ise skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.