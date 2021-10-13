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Spor
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Portekiz, Lüksemburg'u gol manyağı yaptı

2021-10-13 03:59:53
Portekiz, Lüksemburg'u gol manyağı yaptı

Yıldız futbolcu Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Portekiz, Lüksemburg'u 5-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz evinde Lüksemburg'u ağırladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz evinde Lüksemburg'u ağırladı.

#2
Foto - Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Cristiano Ronaldo'nun 8. ve 13. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Cristiano Ronaldo'nun 8. ve 13. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti.

#3
Foto - Gollerden sonra ataklarına hız kesmeden devam eden Portekiz, 17. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 3'e çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

Gollerden sonra ataklarına hız kesmeden devam eden Portekiz, 17. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 3'e çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

#4
Foto - İkinci yarının başlamasıyla berabere hücüm hattındaki pozisyonunu sürdüren ev sahibi ekibi 69. dakikada Joao Palhinha ile dördüncü golü buldu.

İkinci yarının başlamasıyla berabere hücüm hattındaki pozisyonunu sürdüren ev sahibi ekibi 69. dakikada Joao Palhinha ile dördüncü golü buldu.

#5
Foto - Maçın son anlarına Ronaldo fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Maçın son anlarına Ronaldo fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

#6
Foto - Lüksemburg karşısında 5-0'lık bir galibiyet alan Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

Lüksemburg karşısında 5-0'lık bir galibiyet alan Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

#7
Foto - Ayrınca 36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan

Ayrınca 36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

#8
Foto - Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam

Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.

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