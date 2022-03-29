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Yaşam
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Ölümün kıyısında şifa arıyorlar

2022-03-29 18:42:15
Ölümün kıyısında şifa arıyorlar

Siirt'te köylüler, yüksek rakımlı dağlarda yetişen soryaz bitkisi için 10 kilometre yol kat ederek, tehlikeli dağ yamaçlarında şifa arıyor.

#1
Foto - Tillo ilçesi Hatrant köyünde her yıl olduğu gibi bu yıl da köylüler, şifa verdiği bilinen soryaz bitkisi için kilometrelerce yol kat ederek tehlikeli dağ yamaçlarına çıkıyor.

Tillo ilçesi Hatrant köyünde her yıl olduğu gibi bu yıl da köylüler, şifa verdiği bilinen soryaz bitkisi için kilometrelerce yol kat ederek tehlikeli dağ yamaçlarına çıkıyor.

#2
Foto - Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıkıp topladıkları soryaz bitkisini evlerine getirip tüketiyor.

Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıkıp topladıkları soryaz bitkisini evlerine getirip tüketiyor.

#3
Foto - Bu bitkinin birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren köylülerden Cemil Beydoğan, her yıl bu vakitlerde dağ yamaçlarına inerek bu otu topladıklarını söyledi.

Bu bitkinin birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren köylülerden Cemil Beydoğan, her yıl bu vakitlerde dağ yamaçlarına inerek bu otu topladıklarını söyledi.

#4
Foto - Beydoğan, her yerde bulunamayan soryazın sadece Siirt ve çevre illerde yetiştiğini, ölümü göze alarak dağ yamaçlarında bu otu topladıklarını ifade etti.

Beydoğan, her yerde bulunamayan soryazın sadece Siirt ve çevre illerde yetiştiğini, ölümü göze alarak dağ yamaçlarında bu otu topladıklarını ifade etti.

#5
Foto - Soryaz otu nedir? Soryaz otu bahar mevsiminde yerden biten ilk şifalı bitkidir. Karların erimesi ile birlikte dağlarda şifalı bitkiler çıkmaya başlar. Demhat gıda olarak bu bitkileri doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplanır.

Soryaz otu nedir? Soryaz otu bahar mevsiminde yerden biten ilk şifalı bitkidir. Karların erimesi ile birlikte dağlarda şifalı bitkiler çıkmaya başlar. Demhat gıda olarak bu bitkileri doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplanır.

#6
Foto - Soyraz otu faydaları: Dağların arasından toplanan bitki kalp, damar, tansiyon, migren ve mide hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Soyraz Otu sadece ilk baharda 1 ay boyunca toplanır ve çabuk tüketilir.

Soyraz otu faydaları: Dağların arasından toplanan bitki kalp, damar, tansiyon, migren ve mide hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Soyraz Otu sadece ilk baharda 1 ay boyunca toplanır ve çabuk tüketilir.

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