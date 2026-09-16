  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku' Balıkesir'de beyaz petrol bombası Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 700 kilo altın bulup zengin olmuştu! Madencinin şimdiki hali görenleri şaşırtıyor! Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı Düden Şelalesi’nin altına kadar girdiler! Turistler adrenalin uğruna sınırı zorladı En çok kadınlar tiroid kanseri riskiyle karşı karşıya: Kanser tedavisinde erken tanı önemli Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı! AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu! Türkiye'nin iki devi baş başa: Skorlar iştahlarını kabarttı artık şampiyonluk için...
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı ve adli makamları harekete geçiren Kahramanmaraş'taki okul katliamında kan donduran bir ihmal zinciri ortaya çıktı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 9 öğrencinin şehit olduğu silahlı saldırı sırasında, okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B. ve bir öğretmenin silah seslerini duyar duymaz okulu terk edip kaçtığı kamera görüntüleriyle tescillendi. Saldırganı önceden bildirmeyen rehber öğretmenle birlikte 4 kamu görevlisi için Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni istendi!

#1
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin okul müdürü C.K, müdür yardımcısı F.B. ve öğretmen A.T. hakkında, "saldırı sırasında okulu terk ettikleri", rehber öğretmen E.İ. hakkında ise "saldırı öncesinde fail hakkında bildirimde bulunmadığı" gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni istedi.

#2
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Kahramanmaraş'taki, Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan'da okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

#3
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

MÜDÜR VE YARDIMCISINA SORUŞTURMA: ANKA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okulun müdürü C.K. ve okulun müdür yardımcısı F.B. hakkında "terk suçu ve suçu bildirmeme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

#4
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI, SALDIRI ANINDA OKULU TERK ETMİŞ: Başsavcılık, soruşturma kapsamında, okul bina ve eklentilerine ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, "okul müdürü C.K. ve okul müdür yardımcısı F.B'nin, olay esnasında silah seslerini duyması üzerine derhal okul binası dışına çıkıp okul binasını terk ettiğinin tespit edildiği"ni belirtti.

#5
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Başsavcılık, okulu terk eden müdür ve yardımcısı hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 3/j maddesi gereğince Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.

#6
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

REHBER ÖĞRETMENİNİN DE BİLDİRİM YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Öte yandan, rehber öğretmen E.İ. ve öğretmen A.T. hakkında da resen soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen evraklarda, A.T. isimli öğretmenin olay sırasında okulu terk etmesi nedeniyle rapor düzenlendiği öğrenildi.

#7
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, E.İ. isimli rehber öğretmen hakkında ise olaydan önce fail İsa Aras Mersinli ile ilgili, "failin korumaya muhtaç çocuk olması nedeniyle Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapmaması" nedeniyle tevdi raporu düzenlendiği anlaşıldı.

#8
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Tevdi raporunda, "ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine yönelik karar alınmadığının tespit edildiği" vurgulandı. Başsavcılık, söz konusu eylemlerin "görev suçu" kapsamında kaldığını, bu hususta ilgililer hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesine yönelik karar alınması gerektiğini değerlendirdi.

#9
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

REHBER ÖĞRETMENİN TANIKLIĞINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ: Okul saldırısının Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de görülen ilk duruşmasında, hakkında soruşturma izni istenen okulun rehber öğretmeni E.İ, "tanık" sıfatıyla dinlenmişti.

#10
Foto - Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni

Öğrenci avukatlarından Furkan Mehmet Cinkara, durumun usule aykırı olduğunu savunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail sevicileri bir araya geldi! Ortak askeri tatbikat
Dünya

İsrail sevicileri bir araya geldi! Ortak askeri tatbikat

Terör devleti İsrail'in destekçileri Hindistan ve ABD, Hindistan'ın iki eyaletinde ortak askeri tatbikat başlattı.
AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada
Siyaset

AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde, ikamet etmediği ilçeden Meclis Üyesi yapılan CHP’li yandaş Tuğçe Çalık Kandem..
İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!
Sosyal Medya

İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!

İslam ahlakına ve asırlardır süregelen ibadet adabına aykırı görüntülere geçit vermeyen din görevlisi takdir topladı. İzmir’de helallik alma..
Bakan Güler: Türkiye tarihi bir yolculuğa başladı
Gündem

Bakan Güler: Türkiye tarihi bir yolculuğa başladı

111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleş..
Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'
Ekonomi

Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülke ekonomisini 2027 yılına kadar yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı ve 2010’daki ekonomik ..
Ahlaki sataşma değil firari! ‘Senin kocan nerede’ tartışmasının perde arkası
Siyaset

Ahlaki sataşma değil firari! ‘Senin kocan nerede’ tartışmasının perde arkası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Ekrem İmamoğlu tarafından oturmadığı ilçede meclis üyesi yapılan CHP Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Kand..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23