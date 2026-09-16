Öğrencileri kurşunların hedefinde bıraktılar: Müdür ile yardımcısı okulu bırakıp kaçtı! Valilik’ten soruşturma izni
İçişleri Bakanlığı ve adli makamları harekete geçiren Kahramanmaraş'taki okul katliamında kan donduran bir ihmal zinciri ortaya çıktı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 9 öğrencinin şehit olduğu silahlı saldırı sırasında, okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B. ve bir öğretmenin silah seslerini duyar duymaz okulu terk edip kaçtığı kamera görüntüleriyle tescillendi. Saldırganı önceden bildirmeyen rehber öğretmenle birlikte 4 kamu görevlisi için Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni istendi!