Sotiris Serbos'tan olay sözler: Türkiye'nin yelkenine rüzgar olduk

Serbos, Yunanistan'ın yalnızca Türkiye'nin attığı adımlara tepki veren bir politika izlememesi gerektiğini de vurguladı. Atina'nın kendi taleplerini uluslararası platformlara daha güçlü biçimde taşımasını isteyen Yunan profesör, bu başlıkların Batı'nın güvenlik ve stratejik öncelikleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini savundu. Mevcut uluslararası ortamın Türkiye'nin hareket alanını genişlettiğini söyleyen Serbos, ortaya çıkan diplomatik boşluğa dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: "Şimdi her iki tarafta da var olan bu açıklığı görüyoruz ve bu da Türkiye'nin yelkenlerine esas olarak rüzgar veren şey oldu." KAYNAK: STAR