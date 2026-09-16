Olay sözler: Sergen Yalçın 'Bir daha bu işi yapmam' diyerek duyurdu!

“İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil. Benim durumum şöyleydi; Siz oturup 5-6 kişi yemek yiyorsunuz. Gece 12'de program sonrası beni çağırıyorsunuz, ben geliyorum. Yarım saat sonra hesabı bana getiriyor garson. Hesabı ben ödüyorum.”