Olay sözler: Sergen Yalçın 'Bir daha bu işi yapmam' diyerek duyurdu!
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı sonrası büyük iddia geldi.
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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı sonrası büyük iddia geldi.
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilerdeki sorunlara değinirken büyük bir iddia ortaya attı.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, haftayı 11. sırada tamamladı.
“İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. 'Fenerbahçe çok büyük camia' diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok.”
"Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği 0 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var?
“İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil. Benim durumum şöyleydi; Siz oturup 5-6 kişi yemek yiyorsunuz. Gece 12'de program sonrası beni çağırıyorsunuz, ben geliyorum. Yarım saat sonra hesabı bana getiriyor garson. Hesabı ben ödüyorum.”
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