Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Test atışının dumanı henüz üstünde olan İHA-300 geçtiğimiz günlerde AKINCI’dan ateşlenmiş ve hedefi vurmuştu. Bu bilgi kamuoyuyla paylaşılırken hedefin 250 kilometreden daha uzakta olduğu belirtilmişti. Aslında bu kritik bir detay. Çünkü AKINCI’nın hızı ve çıkabildiği irtifa belli. Eğer siz İHA-300 füzesini bir savaş uçağından ateşlerseniz o zaman menzil de füzenin hızı da çok daha yukarıları taşınıyor.