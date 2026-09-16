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Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Türk savunma sanayii, yerli ve milli füze projeleriyle adeta gövde gösterisi yapıyor! AKINCI’dan ateşlenip 250 kilometreyi aşan İHA-300’ün savaş uçaklarından atıldığında 500 kilometrenin üzerine çıkacağı müjdelenirken, hipersonik hızlara ulaşan TAYFUN Blok-3 ve Blok-4 için geri sayım başladı. Seri üretim hazırlıkları tamamlanan sır füzeler GEZGİN ve CENK ile menzilini katlayan Türkiye, bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek caydırıcı gücünü zirveye taşıyor!

#1
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Türkiye’nin farklı platformlardan uzun menzilde hassas vuruş yapabilecek füze ailesi genişliyor… AKINCI’dan hedefi vuran İHA-300 uçaktan atıldığında 500 kilometre öteye gidebilecek. Eldeki TAYFUN blokları envantere girerken yeni seriler için kollar sıvandı. GEZGİN’de seri üretim hazırlıkları tamamlandı. Ankara'nın eli milli füzelerle güçleniyor...

#2
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

TRT Haber’de yer alan habere göre, Türk savunma sanayiinin son dönemlerdeki en önemli konu başlıklarından biri de menzili ve hassas vuruş yeteneği hayli yüksek yeni füzelerin test faaliyetleri…

#3
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Kimi envanterde olan, kiminde seri üretim aşamasına gelinen kimindeyse hazırlıkların hızla ilerlediği bu kabiliyeti ‘daha uzağa gidebilen yüksek menzilli füzeler’ noktasına indirgemek haksızlık olur. Bu füzeler sadece daha uzaktaki stratejik noktaları vurmakla kalmayacak. Kendilerinden sonra gelecek yeni üyelere için bir çıkış noktası olacak. Ayrıca, Ankara’nın elini sadece sahada değil masada da hayli güçlendirecek.

#4
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

TÜRKİYE’NİN UZUN MENZİLLİ MİLLİ FÜZELERİ! Bu alanda son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz İHA-300/300-ER, TAYFUN Blok-3, TAYFUN Blok-4, CENK ve GEZGİN’i saymak mümkün.

#5
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Test atışının dumanı henüz üstünde olan İHA-300 geçtiğimiz günlerde AKINCI’dan ateşlenmiş ve hedefi vurmuştu. Bu bilgi kamuoyuyla paylaşılırken hedefin 250 kilometreden daha uzakta olduğu belirtilmişti. Aslında bu kritik bir detay. Çünkü AKINCI’nın hızı ve çıkabildiği irtifa belli. Eğer siz İHA-300 füzesini bir savaş uçağından ateşlerseniz o zaman menzil de füzenin hızı da çok daha yukarıları taşınıyor.

#6
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Daha net bir ifadeyle İHA-300 bir savaş uçağından atıldığında menzil rahatlıkla 500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Bu da son derece stratejik bir kazanım anlamına geliyor. Ki tam da bu noktada Türkiye’nin İHA-300’ün daha büyük versiyonu için halihazırda çalıştığı bilgisini de eklememiz gerekiyor.

#7
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

TAYFUN’UN YENİ BLOKLARI GELİYOR: Elimizdeki en önemli güçlerden biri olan TAYFUN ailesi için de kritik gelişmeler var. Hatırlanacağı üzere Blok-3 geçtiğimiz aylarda hareket halindeki deniz hedefini başarıyla vurmuştu. Böylece Ankara, hipersonik hızlara çıkabilen, üzerinde çok gelişmiş arayıcı başlık taşıyan, hareketli hedefleri de vurabileceği uzun menzilli bir füzeyi başarıyla test ettiğini göstermişti.

#8
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Aynı şekilde TAYFUN Blok-4’ün de çok yakın gelecekte envantere gireceğini biliyoruz. Daha önceki yıllarda TAYFUN Blok-1 test atışı sırasında 561 km uzaktaki hedefi vurmuştu. Ancak Blok-3 ve Blok-4 için resmi bir menzil açıklanmadı. Yetkililer ‘olması gereken kadar’ vurgusu yaptı. Günün sonunda her iki blokta da 500 kilometrenin rahatlıkla geçileceği konuşuluyor.

#9
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

TÜRKİYE’NİN ‘SIR FÜZELERİ’ CENK VE GAZGİN: Uzun menzilli yerli ve milli füzeler dendiğinde herkesin merak ettiği diğer iki projeyse CENK ve GEZGİN… Elimizdeki son bilgi GEZGİN için seri üretim hazırlıklarının tamamlandığı yönünde. Bu da test ve kalifikasyon sürecinin son aşamaya yaklaştığını gösteriyor. Elbette sonraki durak seri üretim olacak.

#10
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Farklı platformlardan kullanılabilecek şekilde tasarlanan GEZGİN için resmi kurumlarca açıklanan bir menzil bilgisi olmadığını ekleyelim.

#11
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Buraya kadar saydığımı füzelerden ayrı bir başlığı hak eden CENK, orta menzilli balistik füze kategorisinde değerlendiriliyor. Geliştirme aşamasında olduğu bilinen CENK için de resmi herhangi bir menzil bilgisi bulunmadığının altını çizelim.

#12
Foto - Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar

Tüm bunları birlikte düşündüğümüzde Türkiye’nin füze programındaki tek hedefin ‘daha uzağa ulaşmak’ olmadığı açıkça görülüyor. Ankara, farklı platformlardan farklı hedeflere daha uzaktan angaje olabileceği yeni bir dönem başlatıyor. Ve bu yeni dönem sadece sahada değil masada da Türkiye’yi farklı bir yere konumlandırıyor…

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Yorumlar

faruk

2000 öncesi tam milli olmasa da ROKETSAN Çin ortak yapımı YILDIRIM FÜZESİNİN menzilide 300 km ilk balistik füzemizdi
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