Milli füzelerde 500 km menzil aşıldı! Düşmanın korkulu rüyası olacaklar
Türk savunma sanayii, yerli ve milli füze projeleriyle adeta gövde gösterisi yapıyor! AKINCI’dan ateşlenip 250 kilometreyi aşan İHA-300’ün savaş uçaklarından atıldığında 500 kilometrenin üzerine çıkacağı müjdelenirken, hipersonik hızlara ulaşan TAYFUN Blok-3 ve Blok-4 için geri sayım başladı. Seri üretim hazırlıkları tamamlanan sır füzeler GEZGİN ve CENK ile menzilini katlayan Türkiye, bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek caydırıcı gücünü zirveye taşıyor!