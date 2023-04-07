Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

"Yıldızlarına gerçekten yakın ve Dünya'ya benzer büyüklükte gezegenler arıyoruz" dedi. "Bu gezegenler yıldızlarına yaşayabileceğiniz bir yer olamayacak kadar yakınlar, ancak çok yakın oldukları için gezegen yıldızdan gelen bir sürü şeyin içinden geçiyor. Eğer gezegenin manyetik bir alanı varsa ve yeterince yıldızın içinden geçerse, yıldızın parlak radyo dalgaları yaymasına neden olacaktır." YZ Ceti b'nin yıldızı etrafındaki bir turunu tamamlaması yalnızca iki Dünya günü sürmektedir. Bu arada, güneş sistemimizdeki en kısa yörünge, güneş etrafındaki bir turunu 88 Dünya gününde tamamlayan Merkür gezegenidir. YZ Ceti b yıldızının etrafında dönerken, yıldızdan gelen plazma gezegenin manyetik alanıyla çarpışır, seker ve yıldızın manyetik alanıyla etkileşime girer. Tüm bu enerjik reaksiyonlar Dünya'da tespit edilebilen güçlü radyo dalgaları oluşturur ve yayar. KAYALIK ÖTEGEZEGEN'İN MANYETİK BİR ALANA SAHİP OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILDI Araştırmacılar YZ Ceti b'nin manyetik alana sahip kayalık bir dış gezegen için şimdiye kadar tespit edilen en iyi aday olduğunu düşünüyor. Villadsen, "Bu gerçekten makul olabilir," dedi. "Ancak bir gezegenin neden olduğu radyo dalgalarının gerçekten güçlü bir şekilde doğrulanmasından önce çok fazla takip çalışması olacağını düşünüyorum." Araştırmacılar, bu on yıl içinde faaliyete geçmeye hazırlanan yeni radyo teleskoplarının, gökbilimcilerin manyetik alanlara işaret eden sinyalleri daha fazla tespit etmelerine yardımcı olabileceğini söyledi. Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi program direktörü Joe Pesce yaptığı açıklamada, "Diğer güneş sistemlerinde potansiyel olarak yaşanabilir veya yaşam barındıran dünyaların araştırılması, kısmen kayalık, Dünya benzeri dış gezegenlerin gerçekten manyetik alanlara sahip olup olmadığını belirleyebilmeye bağlıdır" dedi. "Bu araştırma sadece bu özel kayalık dış gezegenin muhtemelen bir manyetik alana sahip olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazlasını bulmak için umut verici bir yöntem sunuyor."