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Dünya
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Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

2023-04-07 14:48:38
Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

Gökbilimciler, her ikisi de Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ötegezegenden ve yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyali tespit ettiler. Sinyal, Dünya büyüklüğündeki gezegenin manyetik bir alana ve hatta belki de bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor.

#1
Foto - Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten gelen enerjik parçacıkları ve plazmayı saptırarak yaşamın devam etmesi için gerekli olan gezegenin atmosferini korur. Güneş sistemimizin dışında yer alan gezegenlerin atmosferlerinin bulunması, potansiyel olarak yaşamı destekleme kabiliyetine sahip diğer dünyalara işaret edebilir.

#2
Foto - Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

Bilim insanları New Mexico'daki Karl G. Jansky Çok Büyük Teleskop Dizisi'ni kullanarak yaptıkları gözlemlerde YZ Ceti yıldızından ve onun yörüngesinde dönen YZ Ceti b adlı kayalık ötegezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını fark ettiler. Araştırmacılar radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimlerden kaynaklandığına inanıyor.

#3
Foto - Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma astrofizikçisi olan çalışmanın başyazarı Sebastian Pineda yaptığı açıklamada, "İlk patlamayı gördük ve çok güzel görünüyordu" dedi. "Tekrar gördüğümüzde, tamam, belki de burada gerçekten bir şey bulduğumuzun göstergesiydi."

#4
Foto - Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

Pineda, manyetik alanların bir gezegenin atmosferinin azalmasını önleyebileceğini ve parçacıklar yıldızdan salındığında zamanla aşınabileceğini söyledi. Araştırmacılar, radyo dalgalarının Dünya'da tespit edilebilmesi için çok güçlü olmaları gerektiğini söyledi. Pineda, "Bir gezegenin atmosferle hayatta kalıp kalmayacağı, gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmadığına bağlı olabilir" dedi.

#5
Foto - Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

Daha önce araştırmacılar, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e benzer büyüklükteki öte gezegenlerde manyetik alanlar tespit etmişlerdi. Ancak Dünya büyüklüğündeki daha küçük gezegenlerde manyetik alan bulmak daha zordur çünkü manyetik alanlar esasen görünmezdir. Pennsylvania'daki Bucknell Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörü olan çalışma yazarlarından Jackie Villadsen yaptığı açıklamada, "Yaptığımız şey onları görmenin bir yolunu aramak" dedi.

#6
Foto - Bilim adamları açıkladı: Dünya ile ilgili şok iddia!

"Yıldızlarına gerçekten yakın ve Dünya'ya benzer büyüklükte gezegenler arıyoruz" dedi. "Bu gezegenler yıldızlarına yaşayabileceğiniz bir yer olamayacak kadar yakınlar, ancak çok yakın oldukları için gezegen yıldızdan gelen bir sürü şeyin içinden geçiyor. Eğer gezegenin manyetik bir alanı varsa ve yeterince yıldızın içinden geçerse, yıldızın parlak radyo dalgaları yaymasına neden olacaktır." YZ Ceti b'nin yıldızı etrafındaki bir turunu tamamlaması yalnızca iki Dünya günü sürmektedir. Bu arada, güneş sistemimizdeki en kısa yörünge, güneş etrafındaki bir turunu 88 Dünya gününde tamamlayan Merkür gezegenidir. YZ Ceti b yıldızının etrafında dönerken, yıldızdan gelen plazma gezegenin manyetik alanıyla çarpışır, seker ve yıldızın manyetik alanıyla etkileşime girer. Tüm bu enerjik reaksiyonlar Dünya'da tespit edilebilen güçlü radyo dalgaları oluşturur ve yayar. KAYALIK ÖTEGEZEGEN'İN MANYETİK BİR ALANA SAHİP OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILDI Araştırmacılar YZ Ceti b'nin manyetik alana sahip kayalık bir dış gezegen için şimdiye kadar tespit edilen en iyi aday olduğunu düşünüyor. Villadsen, "Bu gerçekten makul olabilir," dedi. "Ancak bir gezegenin neden olduğu radyo dalgalarının gerçekten güçlü bir şekilde doğrulanmasından önce çok fazla takip çalışması olacağını düşünüyorum." Araştırmacılar, bu on yıl içinde faaliyete geçmeye hazırlanan yeni radyo teleskoplarının, gökbilimcilerin manyetik alanlara işaret eden sinyalleri daha fazla tespit etmelerine yardımcı olabileceğini söyledi. Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi program direktörü Joe Pesce yaptığı açıklamada, "Diğer güneş sistemlerinde potansiyel olarak yaşanabilir veya yaşam barındıran dünyaların araştırılması, kısmen kayalık, Dünya benzeri dış gezegenlerin gerçekten manyetik alanlara sahip olup olmadığını belirleyebilmeye bağlıdır" dedi. "Bu araştırma sadece bu özel kayalık dış gezegenin muhtemelen bir manyetik alana sahip olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazlasını bulmak için umut verici bir yöntem sunuyor."

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