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Teknoloji-Bilişim
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Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

2023-04-04 16:22:59
Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı programda savunma sanayii projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

HÜRJET ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan İsmail Demir, "Bizi izlemeye devam edin diyoruz. HÜRJET belli olgunluğa geldi. MMU hangardan çıktı daha epey bir aşaması var dedik ya, HÜRJET kendi içinde belli aşamaları geçti.

#2
Foto - Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

Fakat uçuşu ile ilgili emniyetli uçuş yapabilir diye arkadaşlarımızın imza attığı gün onu uçurabileceğiz eli kulağında. Bu ay, gelecek ay yani bir ay dedik ya bir ay sayalım" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

ANKA-3 projesine değinen Demir, "Kızılelma uçuşunu yaptı. Şu anda çeşitli uçuş bölgelerinde ve rejimlerde uçuşlarına devam ediyor. O da envantere verilme aşamasına gelince inşallah çeşitli parametreleri, kabiliyetleri denenmiş, test edilmiş ve evet bunları yapabilir diyerek verilebilecek. Yine envantere verildikten sonra da kullanıcıların geri bildirimleri ile kullanım aşamasında farkına varılacak belirli konularla gelişmesine devam edecek. Benzer şekilde ANKA-3 aslında bizim pilot veya sürpriz projemiz. O da jet motorlu insansız uçak olacak. Onu da gördüğümüzde göreceksiniz ki orada yepyeni bir kanat formu ile çıkıyor. Radara görünmezlik özelliği onun biraz daha öne çıkıyor olacak. Onu da yine HÜRJET gibi eli kulağında. Orada tabi uçuşta biraz daha gözü kara gidilebiliyor insansız olduğu için" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

"TB3 BU YIL İÇERİSİNDE TESTLERİ BİTİRİP ENVANTERE GİRECEK" İsmail Demir, "TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde belli eğitimleri devam ediyor. O da çok kısa sürede tamamlanmak üzere. Sonra kesin kullanım başlamış olacak.

#5
Foto - Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

TB3'e gelince o da bu yıl içinde belki gün değil ama ay sayıyor olacak. Onda da özellikler TB2'den bazı farklılıklar oluşturuldu. Bir gemi üzerine iniş kalkışı mümkün kılacak belli unsurlar var. Gemi üzerinde çok yer kaplamasını engelleyecek kanadın kırılması gibi konular var. Gemide de yine TB3'ün iniş kalkışını sağlayacak unsurlar sağlanıyor olacak. Bu yıl testlerini bitirip envantere girecek hale gelecek" açıklamasında bulundu.

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