Bayraktar TB3 için geri sayım! Envantere giriş tarihi belli oldu

ANKA-3 projesine değinen Demir, "Kızılelma uçuşunu yaptı. Şu anda çeşitli uçuş bölgelerinde ve rejimlerde uçuşlarına devam ediyor. O da envantere verilme aşamasına gelince inşallah çeşitli parametreleri, kabiliyetleri denenmiş, test edilmiş ve evet bunları yapabilir diyerek verilebilecek. Yine envantere verildikten sonra da kullanıcıların geri bildirimleri ile kullanım aşamasında farkına varılacak belirli konularla gelişmesine devam edecek. Benzer şekilde ANKA-3 aslında bizim pilot veya sürpriz projemiz. O da jet motorlu insansız uçak olacak. Onu da gördüğümüzde göreceksiniz ki orada yepyeni bir kanat formu ile çıkıyor. Radara görünmezlik özelliği onun biraz daha öne çıkıyor olacak. Onu da yine HÜRJET gibi eli kulağında. Orada tabi uçuşta biraz daha gözü kara gidilebiliyor insansız olduğu için" şeklinde konuştu.