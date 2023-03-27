2023-03-27 15:09:49 Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!
Almanya'da ulaşım sektöründeki yüz binlerce kamu çalışanın grevi başladı. Grevden şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de etkileniyor. Frankfurt ve Münih'teki en işlek merkezler de dahil olmak üzere ülke genelindeki büyük havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi. Ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, Pazartesi günü yapılması planlanan tüm uzun mesafe trenlerini ve bölgesel seferlerin çoğunu iptal etti.