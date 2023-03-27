Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi. Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçi grevlerinin yüksek enflasyonun ortasında milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi olduğunu belirtti. Werneke, işverenlerin uyarı grevlerinin müzakereler üzerinde yük oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Orta gelir grubundakiler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanları, elektrik, gaz ve gıdaya yapılan muazzam zamları özel bir yük olarak görüyor." ifadesini kullandı.