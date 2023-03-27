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Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

2023-03-27 15:09:49
Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

Almanya'da ulaşım sektöründeki yüz binlerce kamu çalışanın grevi başladı. Grevden şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de etkileniyor. Frankfurt ve Münih'teki en işlek merkezler de dahil olmak üzere ülke genelindeki büyük havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi. Ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, Pazartesi günü yapılması planlanan tüm uzun mesafe trenlerini ve bölgesel seferlerin çoğunu iptal etti.

#1
Foto - Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

Verdi ve EVG sendikaları, kamu sektöründe çalışan 350 bin çalışana iş bırakma çağrısı yaptı. İş bırakma eyleminin yanı sıra bugün Almanya genelinde 50 kentte sendikaların organize ettiği protesto gösterilerinin de yapılması planlanıyor. Grevin ülkede son 30 yılda yaşanan en kapsamlı grev olduğu söyleniyor. Almanya'nın yedi eyaletinde şehir içi otobüs, tren ve metro seferleri de yapılmıyor. Greve Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesi de katılıyor. Bazı tünellerin kapatılacağı açıklandığı için sürücülere alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi.

#2
Foto - Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

Almanya'nın yedi eyaletinde şehir içi otobüs, tren ve metro seferleri de yapılmıyor. Greve Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesi de katılıyor. Bazı tünellerin kapatılacağı açıklandığı için sürücülere alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi. Sendikalar grevle Federal Hükümet ve yerel yönetimlerle yapılan toplu iş sözleşmesinin üçüncü tur görüşmelerinde baskıyı artırmayı planlıyor.

#3
Foto - Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi. EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi.

#4
Foto - Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi. Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçi grevlerinin yüksek enflasyonun ortasında milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi olduğunu belirtti. Werneke, işverenlerin uyarı grevlerinin müzakereler üzerinde yük oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Orta gelir grubundakiler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanları, elektrik, gaz ve gıdaya yapılan muazzam zamları özel bir yük olarak görüyor." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Almanya'da hayat felç oldu: Son 30 yılın en büyük krizi patladı!

Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor. Almanya'da şehir içi ve şehirler arası ulaşım ile havalimanlarında en son 30 yıl önce bu kapsamda büyük bir greve gidilmişti.

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