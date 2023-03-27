  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
8
Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

2023-03-27 12:32:31
Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Almanya'da son 31 yılın en büyük ulaşım grevi; uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

#1
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından işverenleri yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için ulaştırma sektöründe çalışanlar, dün gece yarısından itibaren 24 saatlik greve gitti.

#2
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Sendikaların üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın en büyük havalimanlarında birçok uçuş iptal edildi.

#3
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Ülkenin en büyük havalimanlarından Münih ve Frankfurt'ta uçuşlar askıya alınırken, Alman demir yolları Deutsche Bahn tarafından uzun mesafeli demir yolu seferleri iptal edildi.

#4
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, milyonlarca taşıt ve yolcunun yanı sıra yük taşımacılığının büyük kısmı 24 saatlik grevden etkileniyor. 7 eyalette sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıkları Alman polisi tarafından rapor edildi.

#5
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçi grevlerinin yüksek enflasyonun ortasında milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi olduğunu belirtti. Werneke, işverenlerin uyarı grevlerinin müzakereler üzerinde yük oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Orta gelir grubundakiler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanları, elektrik, gaz ve gıdaya yapılan muazzam zamları özel bir yük olarak görüyor." ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı öncesi enerji konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, yeni enerji kaynakları arayışına girdiği için yüksek enflasyondan olumsuz etkilenirken, ülkede enflasyon, son aylarda Avro Bölgesi ortalamasını aştı.

#6
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

#7
Foto - Almanya'da büyük kriz! Son 31 yıldır böylesi görülmedi

Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor. EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor. Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.

Saadet Partili isimden flaş Davutoğlu iddiası: Korkarım daha ağırı geliyor
Gündem

Saadet Partili isimden flaş Davutoğlu iddiası: Korkarım daha ağırı geliyor

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra 2022'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuto..
Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış
Gündem

Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına rest çekip sonra geri otu..
1,5 ay sonra ilk! Motorinden sonra benzine de zam geliyor...
Ekonomi

1,5 ay sonra ilk! Motorinden sonra benzine de zam geliyor...

Brent petrol fiyatları bankacılık krizleri sonrası son bir buçuk yılın en düşük seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirim ..
Ukrayna’dan BMGK’ya kritik çağrı
Dünya

Ukrayna’dan BMGK’ya kritik çağrı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı sonrası Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMG..
Ruslar bile bu işe şaştı kaldı! Mayıs ayında herkes Türkiye'ye gidecek
Ekonomi

Ruslar bile bu işe şaştı kaldı! Mayıs ayında herkes Türkiye'ye gidecek

Rusya'da yurt içi tur talebi azalırken Mayıs ayı tatili için en popüler lokasyon Ruslar için yine Türkiye oldu.
İçinde bulunduğu girdaba karşın Fatih Erbakan'ı böyle hedef aldı!
Siyaset

İçinde bulunduğu girdaba karşın Fatih Erbakan'ı böyle hedef aldı!

Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerini hazmedip, yeniden masada olmasına rıza gösteren Temel Karamollaoğlu, vatan menfaatlerini gözetip, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23