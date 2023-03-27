2023-03-27 10:32:46 ABD’den kartpostallık görüntüler
1900’lü yılların başında Tokyo’dan gelen Kiraz Ağaçları sebebiyle her yıl Washington DC'de kiraz çiçeği festivali düzenleniyor.
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1900’lü yılların başında Tokyo’dan gelen Kiraz Ağaçları sebebiyle her yıl Washington DC'de kiraz çiçeği festivali düzenleniyor.
Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan ''Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali'' öncesi çiçek açtı.
1912'de Tokyo'nun ''kardeş şehir'' seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları oluşturduğu güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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