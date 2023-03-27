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Dünya
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ABD’den kartpostallık görüntüler

2023-03-27 10:32:46
ABD’den kartpostallık görüntüler

1900’lü yılların başında Tokyo’dan gelen Kiraz Ağaçları sebebiyle her yıl Washington DC'de kiraz çiçeği festivali düzenleniyor.

#1
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan ''Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali'' öncesi çiçek açtı.

#2
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

1912'de Tokyo'nun ''kardeş şehir'' seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları oluşturduğu güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

#3
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#4
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#5
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#6
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#7
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#8
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#9
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#10
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#11
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

#12
Foto - ABD’den kartpostallık görüntüler

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