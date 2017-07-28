Yolda kalma riskine karşı seyyar benzinlik

Endonezya'da yol kenarlarında bulunan seyyar minyatür benzin istasyonları araç sahiplerine kolaylık sağlıyor.

Ülkedeki otoyollarda hemen her kilometre başında bir seyyar benzinlik görmek mümkün ve tekerlekli olan bu küçük benzinlikler kolaylıkla taşınabiliyor.

Trafik sorunu nedeniyle saatlerce yolda kalan araçlar akaryakıtlarının bitme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken yol kenarlarındaki seyyar benzinlikler imdada yetişiyor.

Benzin istasyonlarındaki uzun kuyruklar, sıkışan trafikte istasyonlara giriş ve çıkışta yaşanan zorluklar nedeniyle seyyar benzinlikler araçlar için iyi bir alternatif oluyor.

Yüzde 30 daha pahalı yakıt satan seyyar benzinlikler, yine de oldukça rağbet görüyor.,

"Seyyar benzinlik, araç sahiplerinin yardımına koşuyor."

Başkent Cakarta'daki bir otoyolda seyyar benzinlik işleten Ahmad Hayati, "Biz üç kardeş yaklaşık bin dolara aldığımız bu benzinliği işletiyoruz. 24 saat insanlara hizmet veriyoruz. Benzini normal fiyatından pahalıya satmamıza rağmen, benzin istasyonlarındaki kuyruktan, saatlerce trafikte kalan araçların istasyonlara kolaylıkla erişememesi ve depolarının tükenmesine karşı insanlar bizden benzin alıyor. Bazen de aşırı talep sonucu benzin istasyonlarında yakıtın bitmesi nedeniyle bizim seyyar benzinlik, araç sahiplerinin yardımına koşuyor." dedi.

Seyyar benzinlikler, normal ve süper benzin için iki bölüm ve pompa düzeneğinden oluşurken, kayıt dışı çalışan bu işletmelere herhangi bir yasal yaptırım uygulanmıyor.

Dünyanın en kötü trafik siciline sahip şehirlerin başında gelen Cakarta'da özellikle çalışma saatleri içerisinde araçla kısa mesafeyi kat etmek saatleri alabiliyor. Şehir içi yolların dar olması, altyapı eksikliği ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliği başkentte ulaşım sorununu perçinliyor .

Öte yandan ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre de sürücülerin yılda ortalama 47 saat trafikte mahsur kaldığı Endonezya, dünyada en kötü trafiğe sahip ilk üç ülke arasında yer alıyor.

250 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da, trafikte kayıtlı yaklaşık 100 milyon motorlu araç bulunuyor.