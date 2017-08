Van’da elektrik kesintisinin yaşanması

VEDAŞ’tan yapılan açıklamada, selediyeler tarafından kendilerine haber verilmeden yapılan yol genişletme veya diğer kazı çalışmaları sırasında da şebekelere zarar verildiği ve bu durumun da arızalara ve dolayısıyla enerji kesintilerine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, “Gerek belediyeler gerekse de üçüncü şahsılar tarafından şirketimize haber verilmeden yapılan söz konu çalışmalar arızalara sebep olduğu gibi, insanların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Gerek vatandaşlarımızca gerekse belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca her ne çalışma olursa olsun, çalışma öncesinde kesinlikle şirketimize bilgi verilmesi ve şirketimiz ile koordineli çalışılması gerekmektedir. Çalışmaların; kazasız, arızasız ve sorunsuz gerçekleştirilmesinin tek çözümü şirketimiz bilgisinde, kontrolünde ve koordinasyonunda yapılmasıdır” denildi.

Elektrik kesintilerinin bir diğer nedeninin de hatlara temas eden ağaçlar olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hattımıza temas eden ağaçların budama işlemi şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Ancak çoğu zaman budama işlemine mülk sahibi tarafından izin verilmemektedir. Bu durum yine elektrik arızalarına sebebiyet veren önemli bir unsurdur. Ayrıca yaz döneminde özellikle sabah saatlerinde kuşların hatlarımıza teması sonucu da elektrik arızaları yaşanabilmektedir. Bu tarz kesintilerin önüne geçilmesi için birçok noktada şebekemize kuşkonmaz montajı yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.”

Bölgede kış aylarının çetin ve uzun geçtiği hatırlatılan açıklamada, “Yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımız için yaz döneminde planlı elektrik kesintileri yaparak şebekemiz kışa hazırlanmakta ve her geçen dönem elektrik şebekesinin daha da iyileştirmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Planlı elektrik kesintileri nedeniyle de ilimizde zaman zaman enerji kesintisi yapmaktadır. Ayrıca TEİAŞ tarafından da enerji iletim hatlarını iyileştirmek için planlı enerji kesintisi yapılmaktadır. Van’ın en büyük sorunlarından olan imara aykırı yapılaşma nedeniyle de elektrik kesintisi yaşandığını ifade etmek isteriz. İmara aykırı denetimsiz ve kaçak olarak yapılan yapılar çoğu zaman emniyet mesafesine dikkat edilmeksizin insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bir şekilde elektrik şebekesine sıfır denilebilecek noktada inşa edilmektedir. Şehrimizin birçok yerinde emniyet mesafesinin korunması ve insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının temini için elektrik hatlarının taşınması zorunda kalınmakta olup, hem gereksiz harcamaların yapılmasına hem de söz konusu bölgede elektrik kesintilerine sebep olmaktadır. Ayrıca belediyelerimizin yapmış olduğu yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle yolda kalan direklerin deplase işlemleri sırasında da planlı elektrik kesintileri zorunlu hale gelmektedir. Sonuç olarak; şirketimizce söz konusu arızaların minimize edilmesi ya da oluşan arızalara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla personel ve araç sayıları yüzde 30’lar oranında artırılmış ve eskiyen, ekonomik ömrünü yitiren ve kaçak elektrik kullanımı nedeniyle kapasitesinin üzerinde yük çeken hatların yenilenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürülmektedir. Önceki yıllarda yapılan çalışmalar ve özelleşme sonrası hayata geçirilen yatırımlarımız sonucunda Van ilinde yaşanan arızalarda ve elektrik kesintilerinde önemli düşüşlerin olduğu herkes tarafından bilinmektedir” ifadeleri kullanıldı.