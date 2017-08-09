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Türkiye'den yeni 'Varlık Fonu' adımı

Türkiye Varlık Fonu, Bakanlar Kurulu’na sunulan 3 yıllık stratejik planının onaylanmasının ardından çalışmalarını yoğunlaştıracak.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:10
Türkiye'den yeni 'Varlık Fonu' adımı

Bakanlar Kurulu’na sunulan 3 yıllık stratejik planının onaylanmasının ardından çalışmalarını yoğunlaştıracak olan Türkiye Varlık Fonu, mayıs ayında üye olduğu Uluslararası Varlık Fonları Forumu’nun yıllık toplantısına ilk kez katılacak. 

Dünya'da yer alan habere göre fon, küresel anlamda iş birliği ve tanıtım faaliyetlerini sürdürürken, mayıs ayında üyeliğe kabul edildiği Uluslararası Varlık Fonları Forumu’nun eylül ayında Astana’da yapılacak yıllık toplantısına katılacak.

28 ülkeden 32 varlık fonunun üye olduğu Uluslararası Varlık Fonları Forumu-International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) varlık fonlarının gelişimi için standart ve şeffaflığa yönelik çalışmalar yapıyor. IFSWF 2009 yılında kuruldu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşunun ardından geçen sürede çok sayıda varlık fonu ve diğer fonyönetimleriyle temasta bulunduğu belirtildi. Fonun 6741 sayılı kuruluş kanunu gereği olan Üç Yıllık Yatırım Planı, Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Fonun bu planın onaylanmasının ardından, Türkiye ve Dünya’daki yatırımlar ile finansman sağlamak üzere çeşitli girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Öte yandan, Türkiye Varlık Fonu, mayıs ayında üye olduğu Uluslararası Varlık Fonları Forumu’nun yıllık toplantısına ilk kez katılacak. Bünyesinde Singapur, Kanada, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, ABD (Alaska), Rusya, Çin, Katar gibi ülkelerin bazı varlık fonlarının üye olduğu birlikte 28 ayrı ülkeden 32 fon bulunuyor. Mehmet Bostan, üyeliğin ardından yaptığı açıklamada, IFSWF’nin uluslararası standart ve prensiplere sahip olduğunu vurgulayarak, dünyanın önde gelen fonlarıyla yeni ortaklıklar kurulması yönünde bir çalışma zemini sağlandığını belirtmişti.

6 Eylül’de başlayacak IFSWF Dokuzuncu Yıllık Toplantısı’na Kazakistan’ın Samruk-Kazyna fonu ev sahipliği yapacak. Forumun ana temasının düşük küresel büyüme ortamında yatırım ortamı fırsatları olarak belirlendi. Genel katılıma açık toplantılarda dijital ekonomi, fonların ekonomik gelişimdeki rolü, özelleştirmede yatırım fonlarının rolü, Çin’in İpek Yolu’nun yeniden merkezi olarak işlerliğinin artırıldığı “Belt and Road-Kemer ve Yollar” girişiminin sağlayacağı yatırımfırsatlarının “yeni bir küreselleşme” başlığı altında değerlendirmesi oturumları yapılacak.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:10
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