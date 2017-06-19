Türk Konsorsiyum Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye ortak oldu

Moskova, 19 Haziran. – Moskova’da gerçekleşen IX. Uluslararası Nükleer Enerji Forumu ATOMEXPO kapsamında Türk şirketlerin Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa edecek ve işletecek olan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. proje şirketinin hissedarları arasına katılma koşullarını belirleyen sözleşme imzalandı.

Rusya Federasyonu Devlet şirketi Rosatom, projeye Türk şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumu dahil etme kararı aldı. Konsorsiyumda Cengiz Holding (Cengiz Holding A.Ş.), Kalyon İnşaat (Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ve Kolin İnşaat (Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş.) şirketleri yer alıyor. Ortaklık Sözleşmesi’nin (Shareholders Agreement) 2017 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Anlaşma sonunda projenin uygulanmasına yetecek bir kuruluş sermayesi oluşturularak, ihtiyaç duyulan büyüklükte kredi finansmanını çekme imkanı sağlanacaktır. Bu sözleşme aynı zamanda Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile inşa edilecek bir nükleer enerji projesinde yabancı sermayenin katılımına dünyadaki ilk örnek olacaktır.

2010 yılında imzalanan hükümetlerarası sözleşmeye göre, hisselerin en az %51’i Rus şirketlere ait olması gerektiğinden, konsorsiyum, Türkiye’de Akkuyu nükleer enerji santrali projesinin yapımı için kurulan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. şirketinin hisselerinin %49’unu satın alacaktır.

Söz konusu yatırım, yabancı şirketlerin Rusya Federasyonu’nun yurtdışında gerçekleştirdiği projelere yaptığı en büyük yatırım olmanın yanı sıra son 17 yılda nükleer enerjiye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olma özelliği taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine dahil olan Türk şirketler, Türkiye’de enerji santrali inşaatı ve işletmesi konularında (YİD projeleri de dahil olmak üzere) tecrübe sahibi olup projenin uygulama verimliliğini artıracak ve stratejik hedeflerin ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Bu denli güçlü hissedarların bir araya gelmesi, Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde büyük sinerji yakalanmasını sağlayacaktır. Türk konsorsiyumda yer alan şirketler, Türkiye enerji piyasasının en büyük enerji satış ve dağıtım şirketleri olup toptan elektrik satış piyasası ihtiyacının yaklaşık %30’unu karşılamaktadır. Konsorsiyum, nükleer güç santralinin inşaatında, Akkuyu Nükleer A.Ş. proje şirketinin yönetiminde ve proje için gerekli kredi anlaşmalarının yapılması konularında aktif rol almayı planlamaktadır. Konsorsiyumu oluşturan şirketlerden biri olan Cengiz Holding, halihazırda Akkuyu NGS projesinde deniz hidroteknik yapıların “anahtar teslimi” inşaatında müteahhit olarak yer almaktadır.