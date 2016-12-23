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Teröre inat bir şehir yeniden ayağa kalkıyor: Diyarbakır'da 14 tarihi eser restore ediliyor

Diyarbakır Sur'da yaşanan terör olayları yüzünden zarar gören 14 tarihi eserin restore edilmesi için 12 milyon 819 bin 719 TL bütçe ayrıldı.

Teröre inat bir şehir yeniden ayağa kalkıyor: Diyarbakır'da 14 tarihi eser restore ediliyor
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:53
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören 14 tarihi eserin restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Diyarbakır ValisiHüseyin Aksoy, zarar gören eserleri restorasyonlarını tamamlayıp kısa sürede Diyarbakırlıların hizmetine açacaklarını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sur ilçesinde yaşanan terör olaylarında zarar gören 14 tarihi eserin onarılması için başlatılan restorasyon ve renovasyon çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksoy, Diyarbakır'ı adeta açık hava müzesi haline getiren, mimarlık ve sanat tarihi alanında öncü rolü bulunan, her birinin tarihin ve medeniyetin ışığını geleceğe aktaran ender eserlerden olanUlu CamiFatih Paşa (Kurşunlu)Şeyh MuttahharParlı SafaHasırlıKadıNasuh Paşa ve Arap Şeyh camileri ile Dört Ayaklı MinareErmeni Katolik ve Protestan kiliselerinin büyük hasar gördüğünü belirtti.

Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eserinin Fatih Paşa diğer adıyla Kurşunlu Camiolduğunu anlatan Aksoy, “Diyarbakır'daki camilerin en boyutlu ve en özenlisidir. Ancak 2015 yılında yaşanan terör olaylarında camimizin içi, orijinal kapısı ve kepenkleri yandı, mihrap ve minber büyük zarar gördü."

12 milyon 819 bin lira bütçe ayrıldı

Teröre inat yenileniyorlar: Diyarbakır'da 14 tarihi eser restore ediliyor

Aksoy sözlerine şöyle devam etti "Fatih Paşa Cami 2008 yılında, Ermeni Katolik Kilisesi ise 2011 yılında proje kapsamında restore edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştu. Ancak eserlerin hasar alması sonucu bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Bu eserimizin restorasyon çalışmalarını ise 9 Aralık 2018'e kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak onarım ve renovasyon çalışmalarında Fatih Paşa Camisi için 3 milyon 710 bin TL bütçe ayrıldığına dikkat çeken Vali Aksoy, “Dört ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Cami için 1 milyon 085 bin TL, Ulu Cami için 1 milyon 500 bin TL, Parlı Safa Camisi ve Medresesi için 1 milyon 26 bin 432,44 TL, Ermeni Kilisesi için 1 milyon 330 bin TL ve diğer renovasyon çalışmaları için yaklaşık olarak 505 bin 509,73 TL ödenek ayrılmıştır. Bunlara diğer çalışmaları da dahil ettiğimiz zaman toplam 12 milyon 819 bin 719 TL bütçe ayrılmıştır" diye konuştu.

“Kısa sürede Diyarbakırlıların hizmetine açacağız"

Teröre inat yenileniyorlar: Diyarbakır'da 14 tarihi eser restore ediliyor

Bu eserleri en kısa sürede Diyarbakır halkının hizmetine açacaklarını vurgulayan Vali Aksoy, şunları kaydetti:

“Terör olaylarından dolayı zarar gören diğer eserlerden olan Diyarbakır Ulu Cami (5. Harem-i Şerif), Şeyh Muttahhar Cami, Parlı Safa Cami, Hasırlı Cami, Kadı Cami, Nasuh Paşa Cami, Arap Şeyh Cami, Dört Ayaklı Minare ve Protestan Kilisesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. 

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen projeler çerçevesinde Paşa Hamamı, Çardaklı Hamamı ve Şehzadeler Konağının restore çalışmalarına da başlandı. 

Bu üç eserin restorasyon çalışmaları için 3 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu eserlerin restore çalışmalarını 2017'nin ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Diyarbakır Valiliğimizce, Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi 1. Etap çalışmaları tamamlandı. Projenin uygulamalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor.

Yanık Çarşı ve onun karşı cephesinin cephe giydirme ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Sur içinde örnek bir cephe çalışması yapılmış olacak ve diğer etap çalışmalarına ivedi bir şekilde başlanılacak."

 
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